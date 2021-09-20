«Получили, что получили»: Что изменится в Петербурге после выборов

Выборы в Госдуму и Законодательное собрание завершились 19 сентября в Санкт-Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выборы в Госдуму и Законодательное собрание завершились 19 сентября в Санкт-Петербурге. Официальные итоги пока не озвучены, но по предварительным уже ясно, каким петербургский парламент будет в ближайшие пять лет.

«НОВЫЕ ЛЮДИ» ВМЕСТО «ПАРТИИ РОСТА»

По прогнозам политолога Дмитрия Солонников, в ЗакСе, как и ранее, будут шесть фракций. Но вместо «Партии Роста» кресла в Мариинском дворце, скорее всего, займут «Новые люди». Кроме них, в состав парламента проходят КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и, вероятно, «Яблоко».

- Пока еще нельзя сказать, какой фракции сколько мест достанется. Очевидно, «Единая Россия» сохранит за собой большинство. Достойный результат на выборах в Думу и ЗакС продемонстрировала молодая партия «Новые люди»: у граждан появился запрос на праволиберальную идеологию, - отмечает Солонников, - Неплохой результат у КПРФ, а вот ЛДПР, которая еще недавно метила на второе место, за последние полгода растеряла значительную часть электората.

Провал «Партии Роста» объясняют тем, что лидер Оксана Дмитриева ушла на выборы в Госдуму и не стала баллотироваться параллельно и в ЗакС.

Прогнозируют, что в седьмом созыве ЗакСа будет примерно половина новых лиц. Фото: Артем КИЛЬКИН

Прогнозируют, что в седьмом созыве ЗакСа будет примерно половина новых лиц.

- В новом созыве сохранится многообразие партий. У «Единой России» есть шансы обеспечить себе конституционное большинство, но если в 2016 году партия власти получит 24 из 25 кресел по одномандатным округам, то в этом году - только 20, - отмечает политолог Юрий Светов.

По его мнению, низкая явка - 35,52 процента - обусловлена отсутствием ярких избирательных программ у кандидатов. Аналогичная ситуация была и на выборах в городской ЗакС в 2016 году. Тогда проголосовать пришло чуть более 32 процентов. Впрочем, бывало и хуже: на первых выборах в парламент Петербурга в 1994 году явка с трудом смогла перешагнуть минимальный на тот момент порог в 25 процентов.

НЕ МЕСТО ДЛЯ ДИСКУССИЙ?

Как новый ЗакС повлияет на жизнь простых петербуржцев? Мнения экспертов расходятся. Экономист, историк и политолог Петр Коловангин дает позитивный прогноз, ведь в городской парламент проходит много социально-ориентированных депутатов.

- После того, как закончится победный угар, депутатам стоит провести межпартийный круглый стол, чтобы решить, какими проблемами заняться в первую очередь. На решение всех денег у города нет. Придется выбирать. Надеюсь, новые депутаты наконец-то займутся коммуналками (на их расселение нужно 30 миллиардов рублей). Также придется выстаивать отношения с бизнесом, - предполагает Коловангин.

Официальные итоги выборов пока не озвучены. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор, напротив, настроен скептически. По его мнению, Мариинский дворец станет придатком исполнительной власти.

- Что получили, то и получили. Скорее всего, теперь у нас не будет острых дискуссий и ярких депутатов. Может повториться история с пятым созывом, когда ЗакС штамповал законы Смольного, - рассуждает Александр Конфисахор.

Выборы запомнятся горожанам «клонами» депутата Бориса Вишневского, погромами на УИК, визитами Следственного комитета, уголовными делами и потасовками с участием кандидатов. Впрочем, согласно официальной позиции Горизбиркома, по сравнению с предыдущими выборами, нарушений стало меньше.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Юрий СВЕТОВ, политолог: «Конфликты раздували из ничего»

- Эти выборы прошли спокойнее, чем голосование в 2016 году. Тогда было много вопросов к поведению сотрудников избирательных комиссий. В этот раз спорных и конфликтных ситуаций гораздо меньше. При этом они получали более широкую огласку. Конфликты раздували из ничего.

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