Комфорт большого города: что выбирают петербуржцы

Жилые комплексы нового поколения – как отдельный город. Фото: LEGENDA Intelligent Development.

Удобная локация, продуманная инфраструктура, передовые технологии строительства – то, на что многие обращают внимание в первую очередь при выборе жилья. Не менее важным для будущих новоселов являются окружение и инфраструктура, созданная для поддержания атмосферы внутри дома.

В доме, где всё продумано для благополучия жителей, не страшно отпускать детей гулять во внутренний двор, который закрыт от посторонних людей, где все свои. Грамотно спроектированные парадные, где есть места для отдыха, ожидания и встречи гостей, оборудованы колясочные и велосипедные комнаты.

Иногда хватает одного взгляда на жилой комплекс, чтобы понять, насколько будет комфортно жить в нем. Если здание привлекает взгляд эстетикой линий и гармонией архитектуры, то такой дом будет формировать для жителей атмосферу, в которой приятно находиться ежедневно.

Качество окружающей среды оказывает сильное влияние на уровень ежедневного комфорта.

Проверьте свой дом по чек-листу – насколько он отвечает критериям удобного и благоустроенного жилого пространства. Знаете ли вы в лицо своих соседей по этажу? Разделяете ли вы с ними взгляды на использование совместных территорий дома?

Чек-лист поможет оценить уровень благоустройства вашего дома.Фото: Алина ЯСИНОВСКАЯ.

LEGENDA Intelligent Development учитывает и предвосхищает запросы жильцов, создавая ухоженное безопасное пространство для жизни.