Черный BMW сбил женщину с ребенком на переходе на Краснопутиловской улице в Петербурге

Черный BMW сбил женщину с ребенком на Краснопутиловской улице. Фото: СОЦСЕТИ

Черная «пятерка» BMW сбила женщину с ребенком, переходивших дорогу по «зебре». Инцидент произошел днем 21 сентября на Краснопутиловской улице, в Кировском районе Петербурга. По словам очевидцев мама и дочка получили серьезные травмы.

- Сбили женщину и ребенка на перекрестке Краснопутиловской и Зенитчиков. Все живы, у женщины открытый перелом ноги, - пишут свидетели происшествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Первыми на помощь потерпевшим бросились сами прохожие. По их словам, маленькая девочка также получила травмы.

- Она кричала «у меня ножка болит» и плакала. А женщина только спрашивала «Где моря девочка?», - сообщают свидетели ДТП.

Сейчас на месте происшествия работают несколько бригад скорой помощи, а также наряды ГИБДД.

По словам свидетелей водитель BMW после аварии снял номера, однако в полиции это опровергли.

ОФИЦИАЛЬНО:

- Произошло столкновение автомобилей BMW и Range Rover. От удара BMW вынесло на тротуар. Госномер машины отлетел из-за столкновения, водитель его не скручивал, с места происшествия не скрывался. Пострадали два человека: женщина и ребенок. Их госпитализировали врачи службы скорой медицинской помощи, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе полицейского Главка.