Вела секс-тренинги: Петербуржец из ревности убил мать двоих детей и выбросил ее тело с 13 этажа

Муж из ревности убил молодую жену и сбросил ее тело с балкона. Фото: СОЦСЕТИ

Двое маленьких детей остались без матери после кровавой разборки между ней и отцом девочек. Вечером 21 сентября мужчина поругался с супругой и набросился на нее с ножом, после чего сбросил труп с балкона. Причиной трагедии стала ревность.

- В 20:15 в дежурную часть ГУ МВД через 112 поступило сообщение, что у дома 15 корпус 2 по Коломяжскому проспекту, во дворе, с балкона упала женщина. В 20:17 прибывшим на место происшествия нарядом патрульно-постовой службы был обнаружен труп женщины 1996 года рождения, - сообщает источник «КП-Петербург».

На теле погибшей было найдено около десятка ножевых ранений, что сразу дало понять о криминальной причине смерти. Позднее прибывшими оперативниками было установлены обстоятельства гибели молодой петербурженки.

По данным источника, около 20:00 у женщины произошла ссора с 24-летнем мужем. Отношения супруги выясняли на лестничной площадке у двери квартиры, в которой они жили с двумя детьми. Мужчина, «вспыхнувший» на почве ревности, около 10 раз ударил жену ножом в шею и голову, после чего выбросил тело с общего балкона 13 этажа, а затем сбежал.

Подозреваемого объявили в розыск, но примерно через час он сам пришел в полицию с повинной. Сейчас петербуржец задержан, по статье «Убийство» ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Известно, что погибшая зарабатывала, ведя группы по психологии детей для родителей, а также секс-тренинги.

У пары остались две маленькие дочки. Сейчас их судьбу решают органы опеки.

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