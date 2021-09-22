«Скрывала живот под халатом»: В Ленобласти многодетная мать утопила в ведре с водой только что родившуюся дочку

Близкие женщины не верят, что она могла убить собственного ребенка. Фото: СОЦСЕТИ

29-летняя жительница Ленобласти Елена (имя изменено, - примеч.Ред.) воспитывает троих деток. Первый малыш появился у нее, когда ей было всего 16 лет. О своей четвертой беременности женщина решила не распространяться. Более того, Елена даже рожать осталась дома. Но все пошло не по плану. После того, как младенец появился на свет, многодетной мамаше стало плохо и она вызвала скорую. Врачи забрали ее с анемией в тяжелом состоянии, а после осмотра поняли, что она несколько часов назад родила. Тут и возник вопрос, где же ребенок. Когда в дом женщины приехала следственно-оперативная группа, бездыханное тельце девочки обнаружили в ведре с водой. В убийстве ребенка подозревают саму мать.

Свою последнюю беременности женщина скрывала. Фото: СОЦСЕТИ

ОНА НЕ САМА

Знакомые Елены, которая работала поваром в школе, в один голос утверждают, что она, несмотря на сложную личную жизнь, всегда любила детей. В том числе и чужих. Что произошло в тот день в ее доме - для многих загадка.

- У самой Лены матери не было, поэтому воспитывать первого ребенка ей помогала тетя Люда, с которой они тогда вместе жили, - рассказала "КП" подруга Елены Наталья. - В итоге мальчик так и остался с ней, а Лена переехала в другой город, где вышла замуж.

В браке Елена родила еще двоих детей.

- Я всегда знала ее как хорошую девочку, - тяжело вздыхает тетя Люда, узнав новости о племяннице. - Такой она и остается сейчас для меня.

Последние годы Елена активно вела социальные сети и делилась фотографиями детей, с гордостью рассказывала об их достижениях. Снимков с супругом на страницах нет, хотя, знакомые считают, что как раз он мог стать виновником трагедии.

Первый малыш у Елены появился, когда ей было 16 лет. Фото: СОЦСЕТИ

- Я очень сомневаюсь, что Лена могла убить своего ребенка, - делится предположением Наталья. - Она чужих детей-то всегда любила. Попросят - посидит, не отказывала. Со своим тем более не могла так поступить. Они у нее всегда чистые, сытые были. Ее могли заставить это сделать... Возможно, к этому как-то причастен ее муж.

СКРЫВАЛА БЕРЕМЕННОСТЬ ПОД ХАЛАТОМ

Но на сторону супруга Елены встала другая их знакомая - Маргарита.

- Они детей своих очень любят, это обычная семья, - доказывает Маргарита. - Детей не бьют, ничего такого. Даже голос редко повышают. Тем более этого не делает муж, он и со старшим ее ребенком нашел взаимопонимание. Недавно, например, они все вместе ездили на море.

При этом Маргарита не понимает только одного, почему Елена от всех скрывала четвертую беременности.

Елена любила детей - об этом говорят все ее знакомые. Фото: СОЦСЕТИ

- Я даже не знала, что она беременна. Сейчас уже понимаю, что она, наверное, из-за этого и вышла на работу после декрета раньше, чем положено, - вспоминает подруга. - Думаю, пыталась за рабочим халатом скрыть животик. Так женщины поступают, если нагуляли ребенка. Возможно, в этом и причина смерти младенца.

Пока близкие строят догадки и переживают за состояние Елены, которая находится в больнице, СК возбудил в отношении нее уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка. Женщине грозит до четырех лет заключения.