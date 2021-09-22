В СПбГУПТД открылась выставка монументального искусства. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

Вчера в стенах Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна на Большой Морской улице, 18 открылась ежегодная выставка работ студентов кафедры монументального искусства. Событие явилось творческим отчётом о работе молодых монументалистов за год. Арт-объекты будут экспонироваться в вузе до 4 октября.

Ежегодно кафедра представляет зрителю исключительно новые работы. Некоторые из них авторы выполняли в научно-исследовательском музее Санкт-Петербургской академии художеств, копии фресок мастеров древнерусского искусства были изготовлены студентами в Новгородском историко-архитектурном музее-заповеднике, этюды – на выездом пленэре в Великом Новгороде. Также в экспозицию традиционно вошли мозаики, витражи, изделия в технике горячей эмали, выполненные в производственных мастерских СПбГУПТД.

Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

Преподаватели кафедры монументального искусства Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна являются представителями петербургской школы монументальной живописи, поэтому в работах студентов явно просматриваются её лучшие традиции, где построение образной, формально-пластической композиции посредством синтеза тонального пятна, рисунка и цвета с использованием фактур передаются молодому поколению как основополагающие принципы. Декоративный подход в композиции рассматривается здесь как единственно правильный в работе с архитектурой.

Заведующая кафедрой монументального искусства СПбГУПТД Дарья Антипина:

- Наша задача - радовать и удивлять зрителей, стремиться создавать настоящее искусство в стенах нашего вуза, шире-привносить доброе, светлое, вечное в окружающую жизнь.

Содержание выставки кафедра монументального искусства готовит заблаговременно, руководители отбирают работы в выставочный фонд в процессе экзаменационных обходов. Критерии отбора традиционные, прежде всего ценятся художественный замысел, качество рисунка, цветовая гармония, владение техниками, композиция. Для студентов-монументалистов участие в выставке означает знакомство с реакциями зрителей, подготовку к будущим экспозициям.

Выставку открыли: заслуженный художник России Александр Полозов, директор комбината «Скульптура» Михаил Павлов, президент университета Виктор Романов, первый проректор - проректор по учебной работе Александр Рудин, творческий директор Института дизайна и искусств СПбГУПТД Светлана Ванькович, заведующая кафедрой Дарья Антипина.

Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

СПРАВКА:

Особенностью кафедры монументального искусства Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна является возможность работы с материалами . В новом учебном году на кафедре появились дисциплины «Гобелен» и «Художественный текстиль», которые ещё больше расширяют поле творческой деятельности вуза.