160 тысяч кредитных карт оформили жители Северо-Запада. Фото: Олег ЗОЛОТО

В динамично меняющемся мире банковские продукты и услуги также меняются, чтобы максимально удовлетворить потребности потребителей. Северо-Западный банк Сбербанка приводит интересные статистические данные, которые подтверждают: на гибкие условия партнерства потребитель всегда реагирует положительно.

За 8 месяцев 2021 года Северо-Западный банк Сбербанка выдал более 160 тысяч кредитных карт. Данный показатель превышает на 11% показатели за аналогичный период прошлого года. Важно отметить, что торговый оборот по картам вырос на 17% и составил почти 145 млрд рублей.

Лидирующие регионы по приросту - Ленинградская область и Республика Карелия, где количество выданных кредиток увеличилось более чем на 30%. На втором месте Вологодская область (26%). По объемам денежного оборота в топ попали Калининградская и Вологодская области, показав прирост по 21%, а также Санкт-Петербург – 19%.

- Сегодня для многих кредитка — это возможность комфортно тратить деньги на повседневные нужды, подарки и многое другое, не залезая в долги, - комментирует председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо. - Но если грамотно подобрать условия карты, можно даже зарабатывать на ней. Например, инвестировать или класть зарплатные средства на накопительный счет и получать пассивный доход. Чтобы эта схема работала, кредитная карта должна быть бесплатной и с длинным грейс-периодом. Именно такую в конце лета мы представили на рынок.

Сейчас самой выгодной кредиткой в сегменте карт с длительным льготным периодом на российском рынке является СберКарта. Об этом сообщает исследование аналитической и консалтинговой компании Frank RG, проведённом в связи с запуском Сбербанком нового продукта.

Данная карта оптимальна для любых жизненных ситуаций и даёт клиентам сразу четыре уникальных преимущества. Они заключаются в следующем.

Удобный беспроцентный период до 120 дней, который начинается каждый месяц первого числа: целый месяц можно совершать покупки, а затем есть ещё три месяца, чтобы вернуть их без процентов. Гарантированная ставка: если погасить долг в течение грейс-периода не получилось, процентная ставка составит 17,9% годовых. Сниженная ставка 9,8% годовых в категории «Здоровье» и СберМегаМаркете. Кроме того клиенту обеспечивается бесплатное обслуживание и СМС-информирование о совершенных операциях.

При желании Кредитную СберКарту можно оформить в приложении СберБанк Онлайн. Вся процедура от рассмотрения заявки до начала пользования картой займет около 2-х минут. Также эту услугу можно получить любом офисе Сбера. Подробнее о кредитной СберКарте — на сайте банка.