«Книжный магазин №1» могут выселить из Дома Зингера на Невском проспекте

Книжный магазин выселяют из Дома Зингера. Фото: Артем КИЛЬКИН

Книжный магазин может исчезнуть из знаменитого Дома Зингера на Невском проспекте. Такое решение принял Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти, удовлетворивший иск собственника здания ЗАО «Зингер» о расторжении договора аренды с ООО «Книжный магазин №1».

- Суд решил: признать недействительными заключенные между ЗАО «Зингер» и ООО «Книжный магазин №1» договоры субаренды и дополнительные соглашения к ним. Обязать ООО «Книжный магазин № 1» возвратить ЗАО «Зингер» нежилые помещения, расположенные в здании по адресу: Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 28, литера А, - говорится в решении суда.

В документе отмечается, что часть помещений сдавалась книжным магазином в субаренду, в том числе ООО «Казанский мост», у которого, в свою очередь, арендует помещения социальная сеть ВКонтакте.

Претензии у владельцев здания возникли из-за заниженных арендных ставок, которые отличались от рыночных, по их мнению, в 1,5-2 раза.

Всего «Книжный магазин №1» занимает в Доме Зингера около 4000 квадратных метров, за которые платит в месяц около семи миллионов рублей, тогда как справедливой ценой собственники считают около 12 миллионов.

В разговоре с «Комсомолкой» представители книжного магазина прокомментировать ситуацию на данный момент не смогли.

Отметим, что аналогичные иски ЗАО «Зингер» подало и к другим арендаторам, среди которых и ООО «Казанский мост», третьим лицом здесь выступает ООО «ВКонтакте» - одноименная соцсеть, обитающая на верхних этажах Дома Зингера, в том числе в знаменитом куполе-шаре.

Если договор с «Казанским мостом» будет расторгнут, то ВКонтакте могут выселить из нынешнего офиса. Впрочем, владелец здания готов перезаключить со всеми арендаторами прямые договора, но по рыночным тарифным ставкам.

Отметим, что в случае выселения «Книжного магазина №1» его площади может занять другая книготорговая фирма, подконтрольная правительству Петербурга.