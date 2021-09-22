Итоги выборов в Заксобрание Санкт-Петербурга: В состав вошли Владимир Жириновский, глава МЧС и первый в истории самовыдвиженец

На кресла в Мариинском дворце претендовали восемь партий, но большая часть избирателей поддержала только шесть. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПАРТИЙНЫЙ СОСТАВ

Абсолютное большинство мандатов – у «Единой России». Правда, партия сдала позиции, по сравнению с предыдущим созывом, когда она установила рекорд за все годы существования ЗакСа Петербурга (36 мест): единоросам досталось 29 мест (18 – по одномандатным округам, еще 11 – по партийным спискам).

– Не думаю, что дело исключительно в популярности партии, тем более после принятых законов – от «наливаек» до пенсионной реформы. Но есть административный ресурс, – считает политолог Александр Конфисахор.

Какая партия сколько кресел займет в ЗакСе седьмого созыва Фото: Ольга ЖУК

КПРФ разместилась на втором месте с семью мандатами. Эту планку партия держит уже многие годы. Новичок в Мариинском – партия «Новые люди». Им досталось три депутатских мандата. А вот справедливоросы заметно сдали позиции: их представленность в парламенте сократилась вдвое за последние два созыва.

– «Справедливая Россия» подавала надежды, но совершила много ошибок, не смогла занять свою нишу и стала придатком другой партии, – отмечает политолог. – Лидеры партии оказались недостаточно яркими и харизматичными, чтобы привлечь избирателей.

ПОФАМИЛЬНЫЙ СПИСОК

В итоговом перечне кандидатов, которые прошли в состав ЗакСа, 50 фамилий. Примерно 20 из них уже знакомы петербуржцам по предыдущему созыву. Впрочем, остальные тоже на слуху, но из другой оперы.

Так, в парламент прошел глава комитета по соцполитике Петербурга Александр Ржаненков, вице-губернаторы Александр Бельский и Николай Бондаренко, глава петербургского управления МЧС Алексей Аникин.

Оказались в составе ЗакСа и звезды Госдумы Владимир Жириновский, Олег Нилов и Елена Драпеко. Эксперты ожидают, что все трое откажутся от мандатов в пользу однопартийцев.

– Отказаться от мандата можно в течение пяти дней с момента уведомления кандидата. А уведомления уже рассылают, – объяснили в Горизбиркоме. – По Уставу Петербурга, заседание ЗакСа нового созыва должно пройти уже 29 сентября. По правилам, пока не избран председатель, его проведет старейший депутат из нового состава – 74-летний коммунист Борис Зверев.

СЕКРЕТНЫЙ КАНДИДАТ

Первый заместитель главы администрации Петроградского района Марина Лыбанева – она же дочь спикера ЗакСа шестого созыва Вячеслава Макарова, который выдвинулся в Госдуму, – стала первым самовыдвиженцем, прошедшим в состав парламента Северной столицы за всю историю его существования. Вскоре после получения мандата Лыбанева планирует сменить фамилию на девичью.

– Появление самовыдвиженца в числе прошедших в состав парламента депутатов – это, в данном случае, не феномен, – считает Конфисахор. – Давайте не будет себя обманывать: этот кандидат прошел бы в любом случае.

ЧЕГО ЖДАТЬ?

Если между шестым созывом ЗакСа и администрацией Петербурга наблюдалось противостояние, то теперь Мариинский и Смольный будут работать в одной связке.

– Состав парламента получается как раз тот, что нужен исполнительной власти региона, – считает политолог. – Как итог, разным ветвям власти не придется искать компромисс. Это настораживает. Ведь если решения будут верными, их единогласно поддержат. Но если Смольный допустит ошибку, то Мариинский дворец ее не предотвратит.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

– 2049 УИК (109 временных, 6 зарубежных) работали в Петербурге на выборы Госдумы, 1986 (46 временных) – на выборы в ЗакС.

– 352 комплексов по автоматической обработке бюллетеней было на участках.

– 6500 наблюдателей трудились на участках.

– 881 обращение и 18 жалоб зарегистрировали.

– Результаты 7 УИК по выборам в Госдуму и 6 УИК по выборам в ЗакС признали нелегитимными. Пожертвовали 11 422 голосами.

ДОСЛОВНО

Наталья ЧЕЧИНА, председатель Горизбиркома Санкт-Петербурга:

– Выборы состоялись. Мы считаем, что подготовка и проведение прошли успешно. Удалось полностью решить задачу по обеспечению антикоронавирусной безопасности. Видеонаблюдение отсутствовало только там, где голосовали военные и где не удалось получить согласование командиров воинских частей. На отдельных участках выявили нарушения. Конечно, в любом непростом деле могут быть недочеты, ошибки. Для нас это урок на будущее: будем исправлять ошибки, учиться и работать еще лучше.

КОНКРЕТНО

Кто прошел в состав ЗакСа Санкт-Петербурга:

«Единая Россия» – 29 человек:

11 человек – по партийным спискам (457 936 голосов, 33,29%):

– Аникин Алексей Геннадьевич (общегородская часть списка),

– Мельникова Анастасия Рюриковна (общегородская часть списка),

– Бельский Александр Николаевич (общегородская часть списка),

– Кутепов Андрей Викторович (общегородская часть списка),

– Крупник Павел Анатольевич (общегородская часть списка),

– Гладунов Юрий Николаевич (региональная группа №3),

– Беликов Всеволод Федорович (региональная группа №9),

– Соловьев Антон Владимирович (региональная группа №15),

– Цивилев Алексей Николаевич (региональная группа №17),

– Рудаков Антон Юрьевич (региональная группа №23),

– Милюта Олег Эдвардович (региональная группа №25);

18 человек – по одномандатным избирательным округам:

– Астахова Наталия Владимировна (ОИО №1) – 16 630 голосов,

– Ржаненков Александр Николаевич (ОИО №2) – 12 412 голосов,

– Чебыкин Константин Александрович (ОИО №4) – 19 425 голосов,

– Рахова Елена Алексеевна (ОИО №7) – 18 144 голоса,

– Кущак Александр Иванович (ОИО №8) – 18 831 голос,

– Высоцкий Игорь Владимирович (ОИО №9) – 35 619 голосов,

– Ходосок Александр Владимирович (ОИО №10) – 22 902 голоса,

– Гарнец Валерий Николаеви (ОИО №11) – 22 132 голоса,

– Бондаренко Николай Леонидович (ОИО №12) – 19 772 голоса,

– Горшечников Андрей Алексеевич (ОИО №13) – 22 621 голос,

– Рябоконь Андрей Алексеевич (ОИО №15) – 17 224 голоса,

– Четырбок Денис Александрович (ОИО №17) – 17 425 голосов,

– Далматов Алексей Анатольевич (ОИО №18) – 13 173 голоса,

– Барышников Михаил Иванович (ОИО №19) – 26 442 голоса,

– Макаров Алексей Алексеевич (ОИО №20) – 15 909 голосов,

– Егорова Любовь Ивановна (ОИО №22) – 23 720 голосов,

– Авдеев Юрий Васильевич (ОИО №23) – 26 192 голоса,

– Киселева Елена Юрьевна (ОИО №25) – 25 526 голосов.

КПРФ – 7 человек:

5 человек – по партийным спискам (240 291 голос, 17,47%):

– Кононенко Роман Игоревич (общегородская часть списка),

– Бороденчик Вячеслав Иванович (общегородская часть списка),

– Рассудов Александр Николаевич (общегородская часть списка),

– Дмитриев Дмитрий Владимирович (региональная группа №14),

– Зверев Борис Александрович (региональная группа №22);

2 человека – по одномандатным избирательным округам:

– Иванова Ирина Владимировна (ОИО №5) – 20 810 голосов,

– Зинчук Алексей Валерьевич (ОИО №14) – 10 012 голосов.

«Справедливая Россия» – 5 человек:

3 человека – по партийным спискам (174 896 голосов, 12,71%):

– Шишкина Марина Анатольевна (общегородская часть списка),

– Нилов Олег Анатольевич (общегородская часть списка),

– Драпеко Елена Григорьевна (общегородская часть списка);

2 человека – по одномандатным избирательным округам:

– Амосов Михаил Иванович (ОИО №6) – 17 337 голосов,

– Алескеров Андрей Энверович (ОИО №16) – 9596 голосов.

«Новые люди» – 3 человека:

2 человека – по партийным спискам (138 289 голосов, 10,05%):

– Герасина Ольга Вячеславовна (общегородская часть списка),

– Панов Дмитрий Вячеславович (общегородская часть списка);

1 человек – по одномандатному избирательному округу:

– Павлов Дмитрий Геннадьевич (ОИО №24) – 16 189 голосов.

«Яблоко» – 2 человека по партийным спискам (125 870 голоса, 9,15%):

– Вишневский Борис Лазаревич (общегородская часть списка),

– Шишлов Александр Владимирович (общегородская часть списка).

ЛДПР – 3 человека:

2 человека – по партийным спискам (108 703 голоса, 7,9%):

– Жириновский Владимир Вольфович (общегородская часть списка),

– Ломакин Юрий Николаевич (общегородская часть списка);

1 человек – по одномандатному избирательному округу:

– Малков Андрей Витальевич (ОИО №21) – 9289 голосов.

Самовыдвижение – 1 человек:

– Лыбанева Марина Вячеславовна (ОИО №3) – 31 272 голоса.