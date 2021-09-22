Как изменится Дом станционного смотрителя к 2023 году

Деревянную пожарную каланчу начала XX века в Выре воссоздали с нуля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Гатчинский район Ленинградской области богат на достопримечательности. Это и дворцы и музеи в черте города, и памятники истории в окрестных деревнях. Вместе с заместителем председателя правительства Ленобласти, председателем комитета по сохранению культурного наследия Владимиром Цоем отправляемся на экскурсию. Маршрут пройдет по местам Александра Пушкина и Владимира Набокова - через деревню Выру и село Рождествено.

НА ЗАВИСТЬ БОЛДИНО

Первая остановка - музей «Дом станционного смотрителя» в Выре. Здесь во время путешествий останавливался Александр Пушкин. «Дом станционного смотрителя» - это целый комплекс, который включает исторические здания почты 1834 года, конюшни, шорные мастерские и пожарную каланчу.

Выставка в музее рассказывает о героях повестей Пушкина и об истории российской почты. В коллекции шесть тысяч экспонатов. Сейчас они переехали в другие музеи, связанные с именем Александра Сергеевича, - в «Доме станционного смотрителя» кипит реконструкция.

- Принять наши экспонаты очень хотело Болдино, но у них не хватило свободного места. Зато больше повезло ульяновскому музею «Дом Языковых», - рассказывает заведующая Вырским филиалом Музейного агентства Ленобласти - музеем «Дом станционного смотрителя» Виктория Кайкова.

Реконструкцию завершат в 2023 году, и до тех пор музей будет закрыт. Работа идет вовсю, хоть и с небольшим опозданием. Спешка, как нам сказали, в этом деле не главное, важнее качество.

Работы охватили всю территорию комплекса. Двор выкладывают булыжниками. Уже отреставрировали конюшни почтовой станции, а также старинные печи с изразцами в прилегающих постройках. Фасады почты привели в порядок, и теперь реконструкция продолжается внутри. В помещениях появятся современная проводка, туалеты и идеальный микроклимат для экспонатов.

В 2023 году почтовый комплекс «откроют в лучшем виде». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Авторы проекта не стремились сохранить облик конкретной эпохи. Вот почему с каменными постройками времен Пушкина соседствует деревянная пожарная каланча начала XX века. Ее воссоздали с нуля.

Другой интересный экспонат - старинный сруб шорной (ременной) мастерской. Некогда в ней располагался полицейский участок. Сняв обшивку, реставраторы обнаружили на стенах автографы задержанных.

«Сиделъ Фрамичевъ, 20 августа 1900 года», - гласит одно из посланий из прошлого.

Еще несколько деревянных срубов на территории музея построили для технических нужд. Чтобы посетители не путали стилизованные новоделы с историческими объектами, первые возвели из современных квадратных брусьев.

- Здесь появятся парковки, создадут все условия для инвалидов, - отметил Владимир Цой. - Музей откроется в лучшем виде.

РЕМОНТ ДЛЯ НАБОКОВА

Покинув Выру, отправляемся в соседнее село Рождествено. Уже в следующем году здесь появится первый в регионе многофункциональный музейный центр (ММЦ). Центр специализируется на реставрации музейных экспонатов и архивных документов. Работать в нем будет сотня специалистов.

Современная постройка с подземным хранилищем включит три этажа. В здании идут отделочные работы.

- Этот проект повлиял на выбор новой столицы региона, - отметил Владимир Цой.

Многофункциональный центр оборудуют по последнему слову техники. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рядом находится музей-усадьба «Рождествено», некогда принадлежавшая дяде Владимира Набокова, а перед революцией перешедшая по наследству самому писателю. Недавно памятник закрыли на реставрацию.

- В зависимости от состояния усадьбы выберут проект реставрации, - поясняет Цой. - Уточнив степень износа памятника, решат, насколько масштабными будут работы, придется ли менять доски и бревна.

Усадьба в Рождествене пережила революцию, войну и сильный пожар в 90-х. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У этой усадьбы непростая судьба. После 1917 года здание национализировали и превратили в общежитие. После войны здесь открылась школа, а в 1970-х - краеведческий музей. Во времена перестройки музей получил имя Набокова, но в 1995-м усадьба сильно пострадала в пожаре.

Завершить работы в Рождествено планируют в 2024 году. Для посетителей будет доступен лишь приусадебный парк.