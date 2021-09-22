Вдоль подземной реки и к Святому камню: Самые живописные экотропы Ленинградской области

Продолжительность прогулки — от получаса. Но зачем торопиться, когда вокруг такая красота? Фото: Дирекция ООПТ Ленинградской области

Ленинградская область открывает все новые экотропы. Маршруты проходят по заповедным лесам, природным возвышенностям, вдоль живописных речек, озер и Финского залива. Причем полюбоваться видами и вдохнуть вкусный воздух можно, не обуваясь в резиновые сапоги и не собирая огромный туристический рюкзак, ведь прогулка по экотропе - это не поход, а приятная для человека и безопасная для природы прогулка. Большинство маршрутов открыто круглый год, все без исключения бесплатные. Рассказываем, куда отправиться в первую очередь.

Самые живописные экотропы Ленинградской области

ДОЛИНА РЕКИ РАГУШИ

2,8 км

Маршрут проходит вдоль реки Рагуши. Уникальность речки в том, что сначала она течет как ни в чем не бывало, потом вдруг исчезает под землей, а через несколько километров опять появляется на поверхности земли. В зависимости от времени года, среди высоких известняков можно полюбоваться каньоном с водопадами и нерестом лососевых рыб или даже найти редкую северную орхидею.

В долине немало редких растений, насекомых, рыб, земноводных, птиц и млекопитающих. Встречаются интересные горные породы и минерал кальцит.

Маршрут предназначен для прохождения с мая по октябрь. Начало маршрута - у автомобильного моста через реку. По продолжительности можно уложиться в один час.

Где: Бокситогорск.

Как добраться:

- на автомобиле из Санкт-Петербурга 300 км, затем в юго-восточном направлении до деревни Мозолево, далее 6,5 км до моста через реку Рагушу, машину можно оставить прямо тут

- на электричке с Ладожского или Московского вокзала до Тихвина, затем автобусом № 143 или 141 до Бокситогорска, далее такси 31 км в направлении деревни Рудная Горка до моста.

КАЛИЩЕНСКОЕ ОЗЕРО

1,8 км

Маршрут пролегает в восточной части города Сосновый Бор, в двух километрах от центра. Создать его предложила школьница Полина Старцева. Презентация состоялась во время Международной научно-практической конференции «Человек и природа» в декабре 2017 года. Уже через полгода экотропа была торжественно открыта для посетителей.

Калищенское озеро имеет круглую форму, его площадь составляет 14 гектаров. Низкие заболоченные берега обрамляют заросли тростника, рогоза и осоки, рядом растут ивняк и ольшаник.

Колтушские высоты удивят флорой, Веппский лес - загадочной святыней. Фото: Олег ЗОЛОТО

Тропа удобна для прогулок. Вдоль дорожки стоят столы и скамейки, есть спортивная и детская площадки. Маршрут оборудован стендами, рассказывающими о местной флоре и фауне. На стендах размещены QR-коды, дающие доступ к карте и аудиогиду. Периодически вдоль дороги попадаются кормушки для птиц, а через ручей перекинут мостик, с которого открывается живописный вид.

Где: Сосновый Бор.

Как добраться:

- на автомобиле из Санкт-Петербурга 95 км, на месте ориентир - остановка «Коттеджи», далее 1 км пешком

- на электричке с Балтийского вокзала до станции Калище.

КОЛТУШСКИЕ ВЫСОТЫ

5 км

Маршрут располагается на Колтушской возвышенности. Он подходит для велосипедных, пеших и лыжных прогулок. Вся тропа представляет собой грунтовую дорогу, а перепады высот не превышают тридцати метров. Особенность тропы - холмистый рельеф, он сформировался десять тысяч лет назад, когда ледники отступили с этой территории на север.

Значительная часть маршрута проходит сквозь сосновый лес и вдоль ельника. Местами встречаются дубы и клены, так что осенью тропа становится особенно живописной. Примерно в середине пути находится 3-е Ждановское озеро.

Вдоль маршрута можно встретить разнообразных птиц и животных. Среди пернатых - вяхирь, кукушка, дятел, сойка, дрозд. В зависимости от сезона звучать лес будет по-разному. Из животных встречаются кроты, ежи, белки.

Где: Всеволожский район, поселок Воейково.

Как добраться:

- на автомобиле из Санкт-Петербурга 26 км до Воейково, далее 700 м пешком в сторону базы отдыха СПбГУТ

- на автобусе № 532 от станции метро «Ладожская» до остановки «Поселок Воейково», далее 700 м в северном направлении.

УСАДЬБА РЕРИХОВ В ИЗВАРЕ

3,5 км

Маршрут пригоден для удобного прохождения в любое время года. Помимо природных красот, здесь находится парковый комплекс конца XIX века, бывшее родовое поместье Николая Рериха под охраной ЮНЕСКО.

Путь начинается от музея-усадьбы Рериха. Фото: Музей-усадьба Н.К. Рериха

Экотропа рассчитана на 30 минут, но гулять можно гораздо дольше, ведь, кроме родников, озера Глухого, зелени лугов и болот, еловой аллеи с вековыми деревьями, здесь работает Музей Рериха с экспозицией картин. Маршрут начинается от него. Режим работы музея: вторник - воскресенье с 10.00 до 18.00. Цена билетов: 50-100 рублей.

Можно также увидеть историческое здание училищного дома Земледельческой колонии, построенное по проекту архитектора Александра Яковлева, а также здание барской конюшни и здание форелевого хозяйства.

Где: Волосовский район, деревня Извара.

Как добраться:

- на автомобиле из Санкт-Петербурга до Волосово 85 км, далее до Извары 12 км

- на маршрутке № 655 от станции метро «Автово» (с 07.30 каждый час) до Волосово, далее маршрутками № 34 и 34А до Извары.

ВЕППСКИЙ ЛЕС

2,4 км

Экомаршрут под названием «Тропа к «Святому камню» рассчитан на полчаса. Он проходит по краю «висячих» озер, в долине реки Чурручей и ведет к месту поклонения нескольких поколений вепсов - «Святому камню». Камень представляет собой фрагмент древних горных пород, который вышел наружу. Святыня, сложенная песчаником, известна с конца XIX века.

Вепсы верили, что их всюду окружает «живая сознательная сила». Люди и сейчас продолжают ходить к камню, оставляют что-либо из своих вещей в дар.

Пройти по маршруту будет удобно до первого снега. Но и зимой на тропе встречаются туристы - она вновь будет доступна для прогулок, после того как на реке Ояти установится устойчивый лед (в теплое время года речку переходят вброд). Крутой спуск к «Святому камню» оборудовали лестницей.

Где: Подпорожский район, деревня Чурручей.

Как добраться:

- на автомобиле по трассе «Кола» до поселка Доможирово, далее в направлении Алеховщины, затем по грунтовой дороге до Ярославичей, далее 1,5 км вдоль реки Ояти.