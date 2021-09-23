«Переживал, что зарабатывает меньше жены»: Ревнивый дагестанец изрезал секс-терапевта и выбросил ее тело с балкона 13 этажа

Муж жестоко убил жену из ревности Фото: СОЦСЕТИ

25-летняя секс-коуч Александра из Петербурга была убита с такой жестокостью, что ее соседи до сих пор не могут отойти от шока. 10 ножевых ранений в шею и выброшенное тело с 13 этажа. И действовал тут вовсе не маньяк-извращенец, а любимый 23-летний муж и отец двух детей Саши. Как красивый девятилетний роман пары перерос в кровавое убийство, выясняли журналисты «КП-Петербург».

ОТЦОМ СТАЛ ДО СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ

Александра активно вела собственный блог в социальных сетях. Там она рассказывала о любви к себе, отношениях между мужчинами и женщинами, искусстве страсти и любви. Александра называла себя секс-терапевтом и продвигала собственные услуги - предлагала помощь другим красавицам. Под ее чутким руководством они должны были наконец почувствовать себя желанными и любимыми. Но если клиенткам Саше удавалось помогать наладить жизнь, то со своей личной жизнью она справиться не смогла.

У пары было двое детей Фото: СОЦСЕТИ

Рустам был младше Саши на два года. Горячий парень свел с ума будущую жену, когда ему не было еще и 18. Вскоре Саша забеременела, у пары родилась первая дочь, а как только молодому отцу стукнуло 18, влюбленные сыграли свадьбу.

- Как раз примерно в это время я познакомился с Рустамом. Он пришел ко мне работать, - рассказывает друг мужчины Ярослав (прим.ред, - имя изменено). - Парень был молодой, без образования, но смышленый. Я был су-шефом, он устроился поваром. Ему нужны были деньги, чтобы прокормить семью. Дочка была еще совсем маленькой, а жена сидела с ребенком.

Так Рустам и попал в поварской мир, где крутился все эти годы. Александра без дела тоже не сидела. Она пробовала себя в разных сферах. В тот период супруги были кришнаитами. Следуя течению, Александра какое-то время вела занятия по йоге.

Пара сыграла свадьбу почти сразу же после совершеннолетия Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Я ходила к Александре на занятия. Очень милая девушка. Мужа я ее тоже пару раз видела, - вспоминает Юлия. - Он такой заботливый был. Всегда о ней беспокоился, с детками спокойно оставался, когда нужно, а не как многие мужчины - со скандалами и криками.

СЕКС, ДЕНЬГИ И УСПЕХ

Через пять лет после рождения первой дочери пару ждало пополнение. На воспитание деток требовалось еще больше сил и, конечно, денег. Александра начала увлекаться психологией и понемногу на этом зарабатывать, привлекая клиентов через интернет. Именно из этого увлечения, спустя время, и родился интимный блог секс-терапевта, который превратил двух влюбленных во врагов.

- Рустаму не нравилась тематика блога жены, - вспоминает знакомый семьи Георгий. - Он парень с Кавказа, горячих кровей. Для него их отношения были очень ценными. Рустам о Саше всегда заботился. Нужно - посидит с детьми, нужно - отпросится с работы пораньше или возьмет выходной. Когда она начала всем публично рассказывать о сексе, это не могло его не смутить.

Блог девушки пользовался спросом Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Блог Саши и вправду был довольно интимным. Девушка даже как-то шутила в нем на тему секса втроем. Поделившись с подписчиками тем, что она провела безумную ночь, блогерша предлагала подписчикам угадать - с кем она ее провела. Среди вариантов был секс втроем. Однако позже она призналась, что была вдвоем с мужем. А трио было лишь уловкой.

Однако, по рассказам другого друга Рустама, смущала мужчину далеко не тематика блога, а доход жены. Она стала зарабатывать в разы больше супруга, чем также делилась в соцсетях. Девушка брала за курс 30 тысяч рублей, за разовый прием – 6 тысяч рублей. Она написала, что из-за этих перемен нагрузка по дому перераспределилась: больше бытовых обязанностей легло на плечи Рустама.

- Последний месяц он дико переживал из-за того, что Саша стала зарабатывать больше. Рустам боялся, что он будет ей не нужен, что она найдет кого-то побогаче, - вспоминает Ярослав. - Отсюда у него появилась необоснованная ревность. Я много раз пытался его убедить в том, что это бред, говорил, что нужно просто порадоваться за жену и поддержать ее.

Но порадоваться Рустам так и не смог. Постепенно, конфликт за конфликтом, семья стала рушиться. Эти обстоятельства даже мешали Рустаму спокойно работать, он решил уволиться.

Девушка вела интимный блог Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Буквально за неделю до убийства он пришел ко мне, сказав, что хочет уволиться. Хотя это было новое место работы, более прибыльное, чем прошлое, - отмечает Ярослав. - Но в тот период его это не волновало. Рустам был очень подавленным. Семейные проблемы его угнетали, он безумно боялся потерять Сашу.

ССОРЫ С МУЖЕМ ТРАНСЛИРОВАЛА В БЛОГЕ

Все ссоры с мужем Саша транслировала в свой блог в режиме онлайн, чем еще больше злила супруга.

- В три часа ночи ко мне приехал муж. Зашел абсолютно спокойный, я этому обрадовалась. Он потребовал отдать ему телефон, который им же был подарен. Я не отдала. Он скрутил мне руки, выхватил телефон и сообщил, что это только из-за него у меня есть деньги, - рассказала девушка в блоге за неделю до своей смерти.

Согласно истории, которой Александра поделилась со своими подписчиками, после этого Рустам достал из своей сумки нож и сказал, что уже давно хочет прирезать красавицу-супругу. Он грозился сначала расправиться с ней, а после лишить жизни и себя самого. В тот раз обошлось без крови и трупов, но девушка сообщила подписчикам, что собрала вещи и вместе с детьми съехала на другую квартиру.

Кульминацией семейных ссор и скандалов стал ее переезд в новую квартиру. Судя по блогу Александры, примерно в это же время он и начал угрожать супруге, обвиняя ее в изменах, от которых она пыталась откреститься. После угроз девушка в своем блоге написала:

- Хорошая новость - я переехала. Это была крайняя мера.

Для ее супруга хорошей новостью это не оказалось. Он стал ежедневно приходить к жене в попытках поговорить. Стучал в дверь, звонил, писал гневные сообщения, где обвинял ее в развале семьи и собственных неудачах на работе.

- Спасибо за все. Потеряла мужа, зато сохранила свои границы и сделала то, что хочешь. Вот и я, наконец, сделаю то, что хочу, - писал супруге Рустам за несколько дней до убийства.

Муж сам сдался полиции Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«ЭТО МОЖЕТ СТОИТЬ ЖИЗНИ»

В итоге Саша решила поставить точку в отношениях с отцом своих детей.

- От такого нужно бежать, сломя голову. Каждое слово, которое вы замалчиваете или прощаете, может стоить жизни.

Как раз такую цену своим нервам и беспокойствам назначил Рустам. Примерно через неделю угрозы он воплотил в жизнь. Что именно произошло в тот вечер, когда Александру нашли мертвой у подъезда, доподлинно неизвестно. По данным СК, Рустам не менее десяти раз ударил жену ножом в область шеи и головы. После этого скинул ее труп с общего балкона 13 этажа дома 15 корпус 2 по Коломяжскому проспекту.

- Я видела, что много крови было в районе лифта, а не у самой квартиры. Можно предположить, что там все и произошло, - рассказала «КП-Петербург» соседка супругов Елизавета, которая была на месте событий, когда обнаружили труп Александры. - Сама девушка была наполовину раздета. На ней была только черная удлиненная футболка и кроссовки. Видимо, когда муж пришел, она просто вышла к нему в подъезд, а не пустила в квартиру.

После убийства Рустам скрылся с места преступления, но тем же вечером сам пришел сдаваться в полицию. Его задержали и возбудили уголовное дело за умышленное причинение смерти другому человеку. Мужчине грозит до пятнадцати лет тюрьмы. Сейчас обе дочери остались сиротам. Мать мертва, а отца будут судить за ее убийство.

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