Soft skills – «Навыки вне профессий»: как развивать дополнительные компетенции студентов

Фото предоставлено пресс-службой «Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики».

Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики при поддержке Федерального агентства по делам молодежи в рамках Всероссийского студенческого форума «Soft skills» 24 сентября 2021 года проводит Международную научно-практическую конференцию «Навыки вне профессий».

Вузовское и бизнес сообщества, студенчество в активном диалоге обсудят проблему эффективности молодых специалистов, и как интегрирование работодателей в учебный процесс поможет устранению его отставания от трендов зарубежного и российского рынков труда.

ПЕРЕНЯТЬ ОПЫТ

Закончив высшее учебное заведение, молодой специалист может столкнуться с неожиданной проблемой. Сегодня недостаточно предъявить работодателю свой блестящий диплом, необходимо обладать надпрофессиональными навыками, которые помогают решать жизненные задачи и работать, взаимодействуя с другими людьми.

Готов ли современный выпускник к требованиям современного работодателя, чем ему помочь на стадии обучения? Эти и многие другие вопросы обсудят на конференции «Навыки вне профессий» и на протяжении всего Всероссийского студенческого форума «Soft skills».

Своим опытом университет поделится с участниками конференции во время панельной дискуссии «Междисциплинарные компетенции: вызовы рынка труда и возможности университетов». СПбУТУиЭ создал проектный офис Ume.lab, на базе которого будут тестироваться новые образовательные технологии. Например, у студентов есть идея реализовать проект в сфере виртуальной реальности. В команду к ИТ-специалистам привлекают будущих маркетологов, финансистов – они пишут финансовую модель, юристов – для правового сопровождения проекта. Но для грамотной реализации проекта всем им необходимы навыки, которые не входят в область их профессиональных компетенций – умение работать в команде, навыки проектной работы, тайм-менеджмента, работы в условиях неопределенности, формирование презентаций. В проектном офисе Ume.lab в том числе обучают этим навыкам – развивают у студентов soft skills.

В рамках дискуссии университеты и работодатели намерены обсудить более активную интеграцию работодателей в образовательный процесс вузов для выработки требований к новым компетенциям выпускников. Запланировано проведение секционных заседаний: «Государственная политика в сфере высшего образования: компетентностная модель обучаемого», «Глобальные тренды и современные вызовы рынка труда», «Третья миссия российских университетов: образовательные, научные и проектные практики».

ОНЛАЙН ИЛИ ОЧНО?

Еще один важный аспект, на который будет обращено внимание: университеты – не только наука и образование, но и воспитание гражданина, который будет заинтересован в развитии своего региона и страны в целом.

Актуальность вопросов, предложенных Санкт-Петербургским университетом технологий управления и экономики к обсуждению, вызвала большой интерес. Свое участие подтвердили многие представители академического сообщества, бизнес-структур, государственного сектора, некоммерческих организаций Северо-Западного, Центрального, Южного, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и зарубежных университетов.

Мероприятие пройдет в смешанном формате – в очном формате в Санкт-Петербурге и на региональных площадках, в формате онлайн на информационных площадках с функциями вебинара.