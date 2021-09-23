Попался на закладке: Чемпион Европы, легкоатлет Александр Хютте задержан с наркотиками в Петербурге

Чемпиона России и Европы по бегу Александра Хютте поймали на наркотиках. Фото: vk.com/athleticsclubru

Петербургские полицейские задержали с наркотиками бывшего чемпиона Европы и России по легкой атлетике Александра Хютте. Внимание оперативников он привлек, когда забирал закладку у одного из домов на Планерной улице, что в Приморском районе города.

- 21 сентября в 17:05 у дома 41 по улице Планерная патрульным нарядом полиции по подозрению в совершении административного нарушения, задержан уроженец Петрозаводска Хютте Александр Евгеньевич, проживающий в Приморском районе Санкт-Петербурга, - сообщает источник «КП-Петербург».

Другими словами, полицейские заметили, как молодой мужчина достал закладку, спрятанную по указанному адресу.

При личном досмотре у задержанного был найден пакетик с белым порошком, его Хютте прятал в правом кроссовке. Вещество было отправлено на экспертизу, которая показала, что это мефедрон, массой 1,8 грамма.

Сам задержанный экс-спортсмен пояснил, что чуть раньше связался через чат в Телеграме с неизвестным по имени Ярослав, который выслал ему описание и фото закладки с наркотиками, спрятанной у церкви.

И если изначально бывшего бегуна подозревали лишь в «административке» - за «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача» Хютте грозил небольшой штраф, то после экспертизы было возбуждено уголовное дело.

По статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет. До суда подозреваемого оставили под подпиской о невыезде.

Напомним, что ранее Александр Хютте уже попадался на употреблении запрещенных веществ, но это был допинг. В 2015 году он сдал положительную пробу, после чего, как сообщили СМИ, стал сотрудничать с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF), став ее информатором и сообщая о применении допинга в российской сборной.

За этим последовала дисквалификация российских легкоатлетов с международных соревнований включая Олимпиаду. Самого Хютте в 2017 году отстранили от участия в стартах на четыре года, но срок начинался с мая 2015-го.

На этом карьера многократного чемпиона России и Европы по бегу закончилась. Он остался жить в Петербурге, в настоящий момент бывший легкоатлет работает пожарным.