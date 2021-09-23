Какие партии пришли в Законодательное собрание Санкт-Петербурга в 2021 году: Итоги выборов

Какие партии пришли в Законодательное собрание Санкт-Петербурга в 2021 году Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С 17 по 19 сентября в Санкт-Петербурге проходили выборы, где горожане выбирали новый состав депутатов ЗакСа на ближайшие пять лет. Уже подведены итоги и известно, какие партии пришли в Законодательное собрание Санкт-Петербурга в 2021 году. Публикуем полный список.

Большинство мандатов получила «Единая России». Правда по сравнению с прошлым созывом, где у единоросов было 36 мест, теперь их численность уменьшилась до 29 мест - 18 – по одномандатным округам, еще 11 – по партийным спискам.

Следом с семью мандатами идет партия КПРФ. Представлять «Справедливую Россию» будут всего пять депутатов.

Впервые в ЗакСе будут заседать три депутата от партии «Новые люди». Столько же мандатов получила ЛДПР.

Еще два мандата получила партия «Яблоко» и один у самовыдвиженца.

Оказались в составе ЗакСа и звезды Госдумы Владимир Жириновский, Олег Нилов и Елена Драпеко. Эксперты ожидают, что все трое откажутся от мандатов в пользу однопартийцев.

КОНКРЕТНО

Какие партии пришли в Законодательное собрание Санкт-Петербурга:

«Единая Россия» – 29 человек:

11 человек – по партийным спискам (457 936 голосов, 33,29%):

– Аникин Алексей Геннадьевич (общегородская часть списка),

– Мельникова Анастасия Рюриковна (общегородская часть списка),

– Бельский Александр Николаевич (общегородская часть списка),

– Кутепов Андрей Викторович (общегородская часть списка),

– Крупник Павел Анатольевич (общегородская часть списка),

– Гладунов Юрий Николаевич (региональная группа №3),

– Беликов Всеволод Федорович (региональная группа №9),

– Соловьев Антон Владимирович (региональная группа №15),

– Цивилев Алексей Николаевич (региональная группа №17),

– Рудаков Антон Юрьевич (региональная группа №23),

– Милюта Олег Эдвардович (региональная группа №25);

18 человек – по одномандатным избирательным округам:

– Астахова Наталия Владимировна (ОИО №1) – 16 630 голосов,

– Ржаненков Александр Николаевич (ОИО №2) – 12 412 голосов,

– Чебыкин Константин Александрович (ОИО №4) – 19 425 голосов,

– Рахова Елена Алексеевна (ОИО №7) – 18 144 голоса,

– Кущак Александр Иванович (ОИО №8) – 18 831 голос,

– Высоцкий Игорь Владимирович (ОИО №9) – 35 619 голосов,

– Ходосок Александр Владимирович (ОИО №10) – 22 902 голоса,

– Гарнец Валерий Николаеви (ОИО №11) – 22 132 голоса,

– Бондаренко Николай Леонидович (ОИО №12) – 19 772 голоса,

– Горшечников Андрей Алексеевич (ОИО №13) – 22 621 голос,

– Рябоконь Андрей Алексеевич (ОИО №15) – 17 224 голоса,

– Четырбок Денис Александрович (ОИО №17) – 17 425 голосов,

– Далматов Алексей Анатольевич (ОИО №18) – 13 173 голоса,

– Барышников Михаил Иванович (ОИО №19) – 26 442 голоса,

– Макаров Алексей Алексеевич (ОИО №20) – 15 909 голосов,

– Егорова Любовь Ивановна (ОИО №22) – 23 720 голосов,

– Авдеев Юрий Васильевич (ОИО №23) – 26 192 голоса,

– Киселева Елена Юрьевна (ОИО №25) – 25 526 голосов.

КПРФ – 7 человек:

5 человек – по партийным спискам (240 291 голос, 17,47%):

– Кононенко Роман Игоревич (общегородская часть списка),

– Бороденчик Вячеслав Иванович (общегородская часть списка),

– Рассудов Александр Николаевич (общегородская часть списка),

– Дмитриев Дмитрий Владимирович (региональная группа №14),

– Зверев Борис Александрович (региональная группа №22);

2 человека – по одномандатным избирательным округам:

– Иванова Ирина Владимировна (ОИО №5) – 20 810 голосов,

– Зинчук Алексей Валерьевич (ОИО №14) – 10 012 голосов.

«Справедливая Россия» – 5 человек:

3 человека – по партийным спискам (174 896 голосов, 12,71%):

– Шишкина Марина Анатольевна (общегородская часть списка),

– Нилов Олег Анатольевич (общегородская часть списка),

– Драпеко Елена Григорьевна (общегородская часть списка);

2 человека – по одномандатным избирательным округам:

– Амосов Михаил Иванович (ОИО №6) – 17 337 голосов,

– Алескеров Андрей Энверович (ОИО №16) – 9596 голосов.

«Новые люди» – 3 человека:

2 человека – по партийным спискам (138 289 голосов, 10,05%):

– Герасина Ольга Вячеславовна (общегородская часть списка),

– Панов Дмитрий Вячеславович (общегородская часть списка);

1 человек – по одномандатному избирательному округу:

– Павлов Дмитрий Геннадьевич (ОИО №24) – 16 189 голосов.

«Яблоко» – 2 человека по партийным спискам (125 870 голоса, 9,15%):

– Вишневский Борис Лазаревич (общегородская часть списка),

– Шишлов Александр Владимирович (общегородская часть списка).

ЛДПР – 3 человека:

2 человека – по партийным спискам (108 703 голоса, 7,9%):

– Жириновский Владимир Вольфович (общегородская часть списка),

– Ломакин Юрий Николаевич (общегородская часть списка);

1 человек – по одномандатному избирательному округу:

– Малков Андрей Витальевич (ОИО №21) – 9289 голосов.

Самовыдвижение – 1 человек:

– Лыбанева Марина Вячеславовна (ОИО №3) – 31 272 голоса.

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