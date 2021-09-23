Африканцев, «кинувших» на 800 тысяч евро итальянский футбольный клуб на трансфере датского игрока, задержали в Петербурге

Троих уроженцев Африки задержали за обман итальянского клуба на 800 тысяч евро. Фото: УФСБ РФ по СПб и ЛО

Оперативники петербургских управлений МВД и ФСБ России задержали троих уроженцев Африки, которые умудрились обмануть один из известных итальянских футбольных клубов аж на 800 тысяч евро. Ушлые мигранты влезли в сделку по покупке датского игрока африканского происхождения и смогли подделать документы на футболиста.

- По своим каналам злоумышленники получили информацию, что игроком датского футбольного клуба интересуется итальянская команда. Мошенники обратились к своему знакомому, нелегально проживавшему в России. Он изготовил поддельный паспорт на вымышленное имя. Предъявив его в одном из банков Санкт-Петербурга, сообщники открыли счет. Затем указали реквизиты в сопроводительных документах вместо банковских реквизитов датского клуба и направили итальянской стороне, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Доверчивые итальянцы, не заметив подмены, перечислили петербургским африканцам 800 тысяч евро в счет трансфера датского футболиста. Мошенники деньги получили, а датский клуб - нет.

- В поддельном паспорте в графе «имя» злоумышленники указали аббревиатуру «FC», обозначающую «футбольный клуб», в графе фамилии поддельного документа было указано название клуба-продавца. Подельник смог обманным путем изменить данные клуба-продавца, которыми располагал клуб-покупатель, на данные гражданина «FC», на счет которого и поступили денежные средства, - уточнили в петербургском Управлении ФСБ России.

История выплыла а поверхность и стала известна правоохранительным органам. Иностранные коллеги обратились к российским и те возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

А в конце сентября в городе-спутнике Петербурга Мурино оперативники провели операцию по задержанию. Африканцы не обрадовались визиту силовиков и один из подозреваемых попытался сбежать через балкон, едва не сорвавшись с 17 этажа.

В ходе обысков стражами порядка были изъяты миграционные карты, печати, штампы, паспорта, документы и электронное оборудование. На сумму в 57 миллионов рублей, оставшуюся на счете наложен арест. Около 16 миллионов подозреваемые успели потратить. Все четверо арестованы. Расследование дела продолжается.

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