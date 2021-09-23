Государственный технический осмотр – уникальная услуга в «Авто Премиуме»

Фото предоставлено группой официальных дилеров SKODA Авто Премиум.

В дилерском центре ŠKODA «Авто Премиум» на проспекте Энгельса можно пройти процедуру государственного технического осмотра, необходимую, чтобы застраховать автомобиль по ОСАГО.

«Авто Премиум» на проспекте Энгельса предлагает автовладельцам воспользоваться уникальной услугой – пройти техосмотр с выдачей диагностической карты, необходимый для подтверждения исправности автомобиля при обязательном страховании ОСАГО.

Стоимость этих работ для физических и юридических лиц:

- ТО легкового автомобиля категории В до 3,5 тонн – 880 рублей,

- ТО грузового автомобиля категории В до 3,5 тонн – 900 рублей.

Для прохождения технического осмотра необходимы: документ, удостоверяющий личность; свидетельство о регистрации транспортного средства или ПТС; документ, подтверждающий право пользования транспортным средством; ваш автомобиль в чистом виде.

Кроме того, после прохождения ТО в автоцентре можно оформить и ОСАГО. Здесь ежедневно работают специалисты страховых компаний, которые помогут подобрать выгодный вариант страховки и прямо на месте оформят ОСАГО, а, при необходимости, и КАСКО.

Преимущества страхования для автомобилей ŠKODA в дилерских центрах:

- Возможность заявить страховой случай в салоне официального дилера ŠKODA

- В случае повреждения стекол и приборов внешнего освещения ТС предоставление документов из компетентных органов не требуется.

- Круглосуточная эвакуация автомобиля при каждом страховом случае.

- Возможность оплаты страхового полиса в рассрочку без увеличения его стоимости

- Возможность осуществления ремонта у официального дилера ŠKODA.

- Ответственность страховых компаний не привязана к моменту постановки автомобиля на учет в ГИБДД (при заключении договора страхования на территории официального дилера ŠKODA «Авто Премиум»).

Услуга ГТО доступна для автомобилей ŠKODA и других марок. Записаться на ГТО можно на сайте дилерских центров по ссылке, либо по телефону: +7 (812) 326-18-18 (доб. 1701).

Кроме того, во всех дилерских центрах «Авто Премиум» действуют специальные цены на разные виды работ:

- Мойка люкс – 1 200 рублей, стоимость с учетом акции – 800 рублей.

- Химчистка салона автомобиля – 8 100 рублей, стоимость с учетом акции - 6 000 рублей

- Полировка кузова автомобиля – 8 100 рублей, стоимость с учетом акции – 6 000 рублей

- Жидкое стекло (willson body glass guard) – 8 500 рублей, стоимость с учетом акции – 6 500 рублей.

- Керамика (general quartz) – 25 000 рублей, стоимость с учетом акции – 19 000 рублей.

И еще более выгодные пакетные предложения:

- Химчистка + полировка = 9 900 рублей.

- Жидкое стекло + полировка = 10 900 рублей.

- Жидкое стекло + полировка + люкс = 11 500 рублей.

- Керамика + полировка = 23 000 рублей.

Цена включает мойку и обезжиривание кузова автомобиля.

Во всех сервисных центрах «Авто Премиума» действует программа лояльности «ŠKODA БОНУС», позволяющая получить бонусные баллы за каждое пройденное ТО – от 500 до 2000 баллов, где 1 балл равен 1 рублю.

Бонусные накопления можно потратить на любые виды сервисных работ, покупку оригинальных деталей и аксессуаров у официальных дилеров ŠKODA «Авто Премиум».

Подробнее обо всех сервисных акцияхŠKODA «Авто Премиум»читайте по ссылке.

Присоединяйтесь к группам «Авто Премиума» в социальных сетях и будьте в курсе актуальных предложений, акций и мероприятий: Facebook, VK ,YouTube и Instagram.

Вот уже 26 лет ŠKODA в Петербурге – это Авто Премиум.

Сеть дилерских центров ŠKODA Авто Премиум - это три официальных дилера чешской марки, удостоенные множества наград в разные годы, в том числе «За 1 место в области маркетинга в регионе Санкт-Петербург», «За 1место в области маркетинга в регионе Санкт-Петербург» и «Лучший дилер года в области послепродажного обслуживания». Дилерские станции расположены в разных районах Санкт-Петербурга. Автоцентр на проспекте Энгельса, 35 – старейший дилер северной столицы. Салоны на улице Хасанская, д. 5, Руставели, д. 25, к. 2 и на проспекте Энгельса, 35, выполнены в новых архитектурных стандартах марки и удобно расположены в непосредственной близости к КАД.