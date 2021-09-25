«Ну вылитый я!»: «Комсомольская правда» объявляет фотобатл среди читателей

Участвуйте в конкурсе и получите шанс выиграть приз! Фото: freepik.

Любите позировать с четвероногим другом? Делайте это с пользой. Присылайте ваши фотографии и участвуйте в розыгрыше призов. Свой питомец всегда самый лучший, самый милый и сообразительный, а с годами вообще становится другом номер один. Животные разделяют бытовые привычки хозяина, участвуют в делах и даже внешне начинают походить на него. Это сходство всегда весело подмечать и фиксировать. Вы уже делаете это? Значит, наш конкурс для вас!

Присылайте фото и боритесь за главный приз - 20 килограммов корма для вашего любимца!

Генеральный партнер конкурса - «Компания ООО ВсемМиром».

Компания производит экологически чистые корма с большим содержанием животных ингредиентов - до 45 процентов. Это ингредиенты высокого качества. Производитель бережно относится к здоровью животных и их экстерьеру.

Специалисты компании работают на рынке зооиндустрии более 20 лет. Они изучили лучшую рецептуру европейских кормов, и компетентные диетологи и ветеринары разработали состав кормов для собак и кошек Zooring. Продукты компании направлены не только на то, чтобы накормить животных, но и на решение их проблем: привередливость, лишний вес, стерилизация, проблемы с ЖКТ или суставами. На сайте www. zooring-rus.ru представлен широкий выбор кормов, имеющих профилактическую направленность.

За такие призы стоит побороться!

Вас ждет заслуженная популярность, а хвостатого друга - приз в виде полезных лакомств и консервов. Герои фотобатла могут быть уверены: мы не поддерживаем никакого противостояния кошек и собак.

Победителей будет много - целых 16! Предусмотрены одно первое место, два вторых и три третьих места, остальных участников ждут поощрительные призы.

КОНКРЕТНО

Как принять участие?

В фотобатле «Питомцы, похожие на своих хозяев» могут принять участие владельцы любых собак и кошек. Порода, возраст и окрас не имеют никакого значения. Не забудьте рассказать друзьям и коллегам о своем участии, пусть как можно больше людей поддержат вас своими лайками!

Условия конкурса:

- отберите одну или несколько фотографий, где вы с питомцем похожи друг на друга

- загрузите фотографии в наш специальный альбом в официальном сообществе «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» в ВКонтакте, сопровождая их небольшим рассказом

- заявки принимаются с 27 сентября по 10 октября

- публичное голосование продлится с 11 по 17 октября.

По итогам конкурса выйдет серия материалов на площадках «КП». Победители получат не только призы от Zooring, но и возможность принять участие в профессиональной фотосессии. Желаем удачи!