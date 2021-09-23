Запах удовольствия: Парфюмеры Петербурга выпустили духи с ароматом пышки

Аромат представлен в виде диффузора для дома. Фото: Гильдия парфюмеров

Если вы бывали в петербургских пышечных, то никогда не забудете атмосферу, которая там царит. А этот вкус, а запах… Чтобы оставить в памяти приятные ощущения, парфюмеры создали специальные духи с ароматом пышки.

Идея родилась, когда парфюмеры готовились к круглому столу на тему «Туризм и гастрономия в креативных индустриях». Они думали, чем же все-таки представлена кухня Северной столицы, и конечно же, на ум в первую очередь пришло главное лакомство города на Неве. За разработку коллекции взялась Гильдия парфюмеров Петербурга.

- Это новое слово в мире сувениров. Ведь они должны быть интересными и напоминать те места, которые мы посетили. Петербургская пышка - один из знаковых лакомств, которые любят и сами жители города, и обязательно рекомендуют попробовать гостям города. Поэтому у нас возникла идея создать диффузор для дома, который будет напоминать о том удовольствии, которое мы получили, когда ели пышку. Даже на флаконе мы поместили пышку, посыпанную сахарной пудрой, - объяснила «Комсомолке» президент Гильдии парфюмеров Оксана Чернышова.

Духи не вызывают аппетита. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Да, духи не предназначены для тела, они для дома. Создание аромата заняло больше двух месяцев. Парфюмеры долго подбирали компоненты, чтобы собрать определенный букет. В итоге «Петербургская пышечная» сочетает в себе ванильные, жареные и карамельные ноты. Всего в этих духах присутствуют более 20 компонентов.

Но на главный вопрос, будут ли от них также течь слюнки, создатели парфюма отвечают «нет». Духи не вызывают аппетита.

- Мы над этим долго работали и экспериментировали. Первые наши запахи как раз вызывали аппетит. Мне непрерывно хотелось съесть пышку. Скажу вам так, ни одна живая пышка не пострадала в процессе производства. Наш запах красивый, уютный и домашний, - добавила Оксана.

Пышки - любимое лакомство петербуржцев. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Правда, наполнить свой дом запахом «Петербургской пышки» удовольствие не из дешевых. За флакон 100 миллилитров придется выложить 4 тысячи рублей. Диффузор уже есть в магазинах города.

Еще один аромат, над которым бьются парфюмеры – духи с запахом знаменитой корюшки. Это будет тоже диффузор для дома. У специалистов уже есть представление из каких компонентов его будут собирать, но пока он на этапе разработки. С уверенностью говорят только, что запах не будет рыбным, а свежим и приятным. В продаже духи появятся только в мае.