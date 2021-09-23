Бой химреагентам: Петербург закупит на зиму 100 тысяч тонн соли и 1500 тонн гранитной крошки

Для борьбы с наледью в этом году заготовят 100 тысяч тонн соли. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Смольном и коммунальных службах полным ходом идет подготовка к зиме. Ответственные за это чиновники 23 сентября на заседании правительства рапортовали губернатору: все работы практически завершены. Как сообщили в комитете по благоустройству, для борьбы с наледью в этом году в Санкт-Петербурге заготовят 100 тысяч тонн соли, 30 тысяч тонн песка и полторы тысячи тонн гранитной крошки.

- В прошлом году начали применять солевые растворы, преимущественно на проезжей части. И, учитывая их эффективность, в этом году мы будем применять их и на тротуарах, - отметил председатель Комблага Сергей Малинин. – При этом качестве противогололедных материалов мы используем природную соль, а не химические реагенты.

Чиновник также отметил, что улицы важно не «пересолить». Ответственность за это будут нести сотрудники коммунальных предприятий.

В прошлом году начали применять солевые растворы, преимущественно на проезжей части. Фото: Артем КИЛЬКИН

С дорогами и тротуарами все понятно. Но не заметет ли снегом дворы? Ведь дворниками работают в основном мигранты, а из-за пандемии многие уехали из России. Как результат – дворников в городе стало в два раза меньше. Сейчас их около семи тысяч человек. В Смольном решили выйти из ситуации при помощи «средств малой механизации». Проще говоря, сделать упор на технику. Считают, что так эффективнее, а главное - дешевле. Ведь дворник с тележкой, которая сама посыпает тротуар песком и солью, справится намного быстрее и потратит намного меньше сил, чем работник с метлой и тяжелыми ведрами. Компенсирует ли такой подход недостаток живой силы - покажет время.

Отдельная тема – готовность теплосетей. Председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук отчитался, что объекты теплоснабжения готовы к зиме на 99%. Губернатор Александр Беглов отдельно спросил о тепломагистрали на Васильевском острове, где только в прошлом году произошло аж семь аварий.

- Трубы заменим до 2023 года. Работы начнутся уже весной. А пока, с октября по декабрь, специалисты займутся прокладкой временных коммуникаций, которые помогут избежать аварий на самом изношенном участке, - доложил Бондарчук.