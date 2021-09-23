Последняя дорожка грешника: Как героя доклада о русском допинге поймали с наркотиками в кроссовках у церкви

Чемпион России по легкой атлетике Александр Хютте попался с наркотиками в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/athleticsclubru

Бывший чемпион России и Европы по легкой атлетике Александр Хютте, несмотря на спортивное прошлое, не успел убежать от петербургских полицейских. Они поймали бывшего бегуна у церкви в Петербурге. Правда, там он вовсе не молился о возвращении в спорт, а подбирал, судя по всему, закладку с наркотиками. Во всяком случае, пакетик с белым порошком был найден в его кроссовках.

- Патрульным нарядом полиции по подозрению в совершении административного нарушения задержан Хютте Александр Евгеньевич, проживающий в Приморском районе Санкт-Петербурга, - подтвердил «КП-Петербург» источник.

Полицейские быстро разули бегуна и отправили обнаруженное в его обуви вещество на экспертизу. Порошочек массой 1,8 гр оказался вовсе не стиральным... .

Знакомые 32-летнего Хютте, узнав новости о спортсмене, схватили за голову. Никто из них не верит в то, что Александр употребляет. Как минимум из-за того, что, пристрастившись к наркотикам, он может потерять работу в МЧС, куда подался, когда закончил спортивную карьеру.

- Мне кажется, что вся эта история - просто хейт. Он даже не пьет особо, а тут наркотики. Насколько я знаю, ему очень нравится работать пожарным, - рассказал «КП-Петербург» друг экс-спортсмена Аркадий (Прим. ред. - имя изменено). - Саша мне говорил, что в МЧС его все устраивает, там много свободного времени, да и пожары происходят не так часто. Со спортом в профессиональном плане он завязал, даже тренером не хотел быть.

Стать тренером четырехкратный чемпион России по легкой атлетике Александр Хютте бы и не смог, даже при большом желании. С 2015 года он был отстранен от соревнований на четыре года из-за скандала с запрещенными веществами. Только тогда это были не наркотики, а допинг. После этого Александр стал «тайным агентом», правда, не спецслужб, а Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Он сообщал о применении допинга представителями российской сборной. Одного за другим легкоатлетов начали дисквалифицировать, а сам Хютте окончательно ушел из спорта.

- Полностью он, конечно, от спорта не отказался: тренировался в зале, иногда даже занимался с другими людьми, - вспоминает Аркадий. - Саша иногда спрашивал у меня форму, нам же ее выдают в избытке. Я делился, конечно, ведь, когда я сам только приехал в Петербург, он мне также помогал. Вообще он очень отзывчивый и дружелюбный.

В этот раз дружелюбие Александра ни к чему хорошему не привело. Как он рассказал в полиции, место и фото закладки ему выслал малознакомый человек Ярослав. Теперь за такие знакомства и пробежки у церкви бывшему спортсмену грозит до трех лет лишения свободы за «Незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Пока следствие разбирается, Хютте находится под подпиской о невыезде.