«Готовились идти на вершину с опытным гидом»: Дочь пропавших на Эльбрусе петербуржцев рассказала о последнем разговоре с родителями перед их походом

Шесть петербуржцев пропали на Эльбрусе в условиях страшной пурги и минус 20 градусов. Фото: СОЦСЕТИ

На Эльбрусе потерялась группа туристов из 19 человек, в которую входят шесть жителей Петербурга. Дочь двух участников экспедиции рассказала «Комсомолке», что накануне с родителями все было в полном порядке, и ничто не предвещало беды. Напомним, альпинисты попросили помощи у МЧС с высоты в 5 тысяч метров. На этой отметке началась страшная метель. Спасатели ведут поиски в условиях плохой видимости и низкой температуры, опустившейся до минус 20 градусов.

- Видимость в зоне поиска составляет не более 1 метра. Спасатели осуществляют поиски с 5000 метров и выше в районе предположительного нахождения группы. На 23:00 спасатели обнаружили 4-х человек. К сожалению, из них 1 без признаков жизни. К поисково-спасательной операции привлечено более 20 спасателей и 7 единиц техники, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

Как рассказала «КП-Петербург» Лидия, дочь двух туристов, попавших в метель на Эльбрусе, маршрут был зарегистрирован, а у группы был опытный гид.

Семья активно публиковала отчеты с похода в Сети. Больше суток от них нет никаких вестей. Фото: СОЦСЕТИ

- Родители поехали во второй раз туда, с проверенным гидом. В прошлый раз тоже были плохие метеоусловия, но они успешно спустились обратно, – вспоминает встревоженная дочь. – В 17:00 за ними отправилась спасательная бригада, так как кто-то травмировал ногу. Экспедиция длится с прошлой недели. В субботу-воскресенье они поднимались в высотный лагерь. Там мама и папа жили и каждый день потихоньку поднимались на новую высоту. Вчера, 22 сентября, в ночь они готовились идти на саму вершину, с опытным гидом.

По словам Лидии, снаряжение у родителей абсолютно новое. Она не отрывается от сообщений МЧС и СМИ и верит, что мама с папой спасутся.

- Состояние здоровье вчера у родителей было нормальное. Мама была в сети, мы разговаривали. Она сообщила, что готовится к восхождению. Больше в сеть они не выходили. Полчаса назад мне пришло уведомление, что до моей мамы начали доходить сообщения в «Вотсаппе». То есть появился интернет, - с надеждой говорит дочь.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.