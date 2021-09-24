Вооруженные налетчики в масках ограбили банк в Петербурге

В Невском районе Петербурга ограблен банк.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Полиция Петербурга ищет двух вооруженных налетчиков, которые утром 24 сентября ограбили отделение банка в Невском районе города. Около 11 утра мужчины в масках и темных очках вошли в офис на проспекте Большевиков, 27, где под угрозой пистолета заставили женщину-кассира отдать им всю наличность.
- По словам работников банка, налетчики были молодые, славянской внешности, возрастом около 30 лет. Лица скрывали маски. Один - высокий, около 180 сантиметров ростом, в бежевом плаще. Очки темные или в черной оправе, - сообщает источник «КП-Петербург».
Один из сотрудников банка попытался догнать грабителей, но те перебежали через оживленную улицу и скрылись. По предварительным данным, стрельбы при ограблении не было никто из работников или посетителей не пострадал, от медицинской помощи все отказались.
Сейчас к поискам грабителей привлечены все наряды силовых ведомств города.
В пресс-службе Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти «Комсомольской правде» подтвердили факт вооруженного ограбления.
- Экипажи вневедомственной охраны Росгвардии привлечены к розыску преступников, совершивших разбойное нападение на отделение банка, расположенного в Санкт-Петербурге на проспекте Большевиков, - прокомментировали в ведомстве.
По предварительным оценкам, в руках злоумышленников оказалось около двух миллионов рублей в российской и иностранной валюте.
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