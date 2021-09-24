Откроется фестиваль 24 сентября премьерой триллера «Над обрывом» режиссера Чжана Имоу. Фото: кадр из фильма.

Мастера современного китайского кинематографа умеют говорить об исторических событиях ярко, смело и выразительно. В рамках нового тематического фестиваля можно будет увидеть выдающиеся картины ведущих китайских режиссеров и самый кассовый китайский фильм 2021 года

С 24 по 29 сентября в Санкт-Петербурге в кинотеатре «Аврора» пройдет фестиваль «Китай, ХХ век. История глазами китайского кино». По словам организаторов, чтобы выбрать наиболее интересные для россии скои публики китаи ские киноленты, была проведена большая работа, и многие картины будут показаны в России впервые. Каждый фильм в этой подборке представляет определенный период истории Китая ХХ века: от хаотичных 1920-х годов до начала реформ 1980-х.

Откроется фестиваль 24 сентября премьерой триллера «Над обрывом» (2021) режиссера Чжана Имоу, фильм является лидером китайского проката. Чжан Имоу один из самых титулованных китайских режиссеров, двукратный победитель Венецианского кинофестиваля, двукратный обладатель премии BAFTA, обладатель Гран-при Каннского кинофестиваля. С начала нового тысячелетия Чжан Имоу активно работает в жанровом кино, добившись международного успеха своими картинами в жанре «уся». Среди самых известных фильмов режиссера: «Жить» (1994), «Герой» (2002), «Дом летающих кинжалов» (2004), «Тень» (2018), «Цветы воны» (2011). Его новый фильм «Над обрывом» стал кассовым хитом китайского кинопроката, собрав около $180 млн.

Также в программе фестиваля - эпическая батальная фреска «Основание армии», поставленная гонконгским режиссером Эндрю Лау (трилогия «Двойная рокировка»). Картина покажет события 1927 года, героями которых стали реальные исторические фигуры: Чан Кайши, Мао Цзэдун, Чжоу Эньлай, Дэн Сяопин.

«Тихая война» режиссеров Алана Мака и Феликса Чуна расскажет о секретном агенте китайской разведки Чжан Сюэнин, которая вербует в 1949 году в Шанхае слепого настройщика роялей Хэ Бина, обладающего идеальным слухом. Так начинается «тихая», но оттого не менее смертоносная война разведок, отражающая историческое противостояние коммунистов и националистов в Китае после второй мировой войны.

Еще одна картина в программе от режиссера Чжан Имоу «Возвращение домой» расскажет о мрачном периоде Культурной революции на примере истории одной семьи.

Также зрителя увидят картину «Молодость», которая была названа лучшим фильмом 2017 года Гильдией режиссеров Китая. Фильм снят знаменитым режиссером и актером Фэн Сяоганом («Мир без воров», «Я не мадам Бовари»), действие картины начнется во времена Культурной революции и продолжатся до конца десятилетия, охватывая немало исторических событий, включая китайско-вьетнамскую войну 1979 года.

Фильмом Закрытия фестиваля станет картина Фэна Сяогана «Землетрясение», действие которой начинается в 1976 году во время Тяншаньского землетрясения, ставшего одной из крупнейших природных катастроф ХХ века. Картина была выдвинута на Оскар от Китая в 2010 году.

- Основная задача тематической кинопрограммы «Китай, ХХ век. История глазами китайского кино», как и ежегодного фестиваля «Новое кино Китая» - открыть российской публике феномен актуального китайского кинематографа, продемонстрировать, каким профессиональным, разным, интересным, а главное, понятным он может быть. Также своей миссией мы видим создание в России моды на китайское кино и его просмотр на большом экране, - отмечает продюсер программы и директор Института Конфуция в СПбГУ Юлия Мыльникова.

Вслед за петербургским зрителем с программой фестиваля познакомятся москвичи, для них показы пройдут со 2 по 8 октября в Инженерном корпусе Третьяковской Галереи.