Алиса Вокс не смогла отсудить у Сергея Шнурова 20 миллионов рублей за «Лабутены»

Сам Сергей Шнуров на суд не пришел Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Суд отклонил иск бывшей солистки группы «Ленинград» Алисы Вокс, требовавшей от Сергея Шнурова деньги за совместные песни. Певица хотела получить 20 миллионов рублей за треки, которые она записала будучи в составе коллектива. Речь идет о 40 композициях, в том числе о самой известной – «Экспонат».

Претензия была простая – Алиса Вокс после ухода из «Ленинграда» не получала никаких авторских отчислений от использования песен. Когда юристы певицы начали разбираться в вопросе, выяснилось, что экс-солистка подписала отказ от всех прав всего за одну тысячу рублей. Но доводы защиты артистки против Шнурова не показали суду убедительными.

- Этот суд мы проиграли, но на том не остановимся. Обязательно подадим апелляцию. Также мы уже готовим новый иск, где будут совсем другие требования. Но мы пока оставим их в секрете, - рассказал «Комсомольской правде» Роман Лалаян, адвокат Алисы Вокс.

Сам Сергей Шнуров на суд не пришел. Иск Алиса Вокс подала еще в середине июля. Сначала представители группы «Ленинград» выходили с ними на связь, а после перестали пытаться урегулироваться вопрос до суда.