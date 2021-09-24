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Здоровье24 сентября 2021 15:19

Коронавирусные ограничения в Санкт-Петербурге до 31 октября 2021 года: Какие правила продлили и что изменилось

Губернатор Александр Беглов продлил коронавирусные ограничения в Санкт-Петербурге до 31 октября 2021 года. Рассказываем, какие правила будут действовать
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Коронавирусные ограничения в Санкт-Петербурге до 31 октября 2021 года

Коронавирусные ограничения в Санкт-Петербурге до 31 октября 2021 года

Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Северной столицы Александр Беглов продлил коронавирусные ограничения в Санкт-Петербурге до 31 октября 2021 года. Всему причина подъем заболеваемости в городе, а также увеличение числа пациентов, которые попадают в больницы с инфекцией. Рассказываем, какие правила будут действовать дальше.

Все действующие запреты и ограничения из-за коронавируса, которые действуют в Санкт-Петербурге, продлеваются по 31 октября 2021 года. Это значит, что в городе продолжает действовать требование о ношении защитных масок в общественных местах, в том числе и в транспорте. Места общепита и бары могут работать только до 2:00 часов ночи.

Также в постановлении губернатора говорится, что с 1 октября 2021 года в исполнительных органах городских властей, в госучреждениях и на предприятиях должно быть наличие не менее чем у 80% работников либо QR-кода о вакцинации, либо QR-кода о перенесенном заболевании COVID-19, или документа, подтверждающего получение первого компонента вакцины.

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