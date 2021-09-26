«Хочу попросить прощения у жены и дочерей»: Олег Басилашвили сделал неожиданное признание в день рождения

Народному артисту СССР Олегу Басилашвили исполнилось 87 лет. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Самохвалов в «Служебном романе», Платон Рябинин в «Вокзале для двоих», Базыкин в «Осеннем марафоне», Воланд в «Мастере и Маргарите» – все это Олег Басилашвили. 26 сентября 2021 года легендарный актер отмечает день рождения – ему исполняется 87 лет. В интервью «Комсомолке» он рассказал, за какой советский фильм ему было стыдно так, что он сбежал из кинозала, за что его недолюбливает жена, и считает ли он себя счастливым человеком.

«ЦЫГАНКА НАГАДАЛА ЖИЗНЬ ДО 100 ЛЕТ»

- Олег Валерианович, вы недавно перенесли COVID-19. И мы не ошибемся, если скажем, что за вас переживала вся страна. А вы сами переживали? Было ли вам страшно в больничной палате?

- Нет, вы знаете, никакого особого страха я не испытывал. Во-первых, болезнь, к счастью, протекала не тяжело. Во-вторых, рядом со мной всегда была моя жена (музыкальный редактор Ленинградского телевидения, сценарист, автор сотен телевизионных программ Галина Мшанская, - прим.ред.). К тому же, как-то очень-очень давно – я в ту пору был еще студентом – я шел по Москве, и вдруг меня за руку схватила цыганка. И она нагадала мне, что я буду жить до ста лет. Я в это предсказание верю.

Олег Басилашвили признается: в молодости цыганка нагадала ему жизнь до ста лет. Фото: Артем КИЛЬКИН

Так что все прошло хорошо, нас пролечили и выписали. Сейчас мы квартируем на даче – нам велено быть в изоляции, так что сидим и дышим чистым воздухом. Что будет дальше – не могу пока сказать. Надеюсь, в октябре театр БДТ, где я служу вот уже больше шестидесяти лет, вернется с гастролей, и я вновь приступлю к репетициям. Правда, я еще должен скоро сделать прививку от коронавируса, но, надеюсь, с этим тоже проблем не возникнет.

- День рождения, получается, тоже отмечать придется в изоляции? Без коллег, друзей и родных?

- Нет, почему. Родные, конечно, будут. Одна дочка у нас живет в Москве, другая – здесь, в Петербурге. Она, может быть, и приедет. А вот внука с внучкой мы увидим, скорее всего, не раньше декабря, когда у них начнутся каникулы.

Особенно теплые отношения у Олега Басилашвили сложились с Алисой Фрейндлих. Однажды он даже устроил мини-спектакль, чтобы поздравить ее с днем рождения. Фото: Пресс-служба Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова

- Внуки, кстати, вас с Галиной Евгеньевной не выматывают? Дети же постоянно требуют движения, активности, чтобы с ними играли.

- Они как раз и не требуют, чтобы с ними играли. Они носятся, как сумасшедшие, по саду. Заводят друзей. Тимофей, например, хоть ему и всего восемь лет, регулярно ввязывается в компанию каких-то взрослых девчонок. Когда он им надоедает, они начинают убегать, а он бежит следом и кричит на весь сад: «Девушки! Возьмите меня с собой!». Так что внуки у нас совершенно самостоятельно находят себе развлечение. А мы с Галиной Евгеньевной за ними просто присматриваем.

- Вы чему-то стареетесь их научить? Работать руками, например - пилить, строгать, забивать гвозди?

- Нет, ничему я их не учу. Потому что ничему научить не могу – у меня руки в этом отношении, как бы вам сказать… крюки. Ну, огород я могу копать, окапывать яблони, подрезать кусты. А проводку, например, поменять – нет, это все не мое. Я в таких случаях всегда вызываю мастеров.

Сейчас Олега Басилашвили редко зовут сниматься в кино и сериалы - но он мечтает воплотить на экране роль, которая заденет зрителей за живое. Фото: Фото: Пресс-служба Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова (Станислав Левшин)

«В КИНО УЖЕ ПОЧТИ НЕ ЗОВУТ»

- Еще немного поговорим про день рождения. У вас есть какой-нибудь особо памятный подарок? Что-то, что вы храните вот уже много лет?

- Обычно, отвечая на такие вопросы, рассказывают о подарках от каких-нибудь великих людей, великих артистов. Но у меня такого не было. Зато я вспоминаю, как мне мама моя, когда я был совсем маленьким, подарила желтого пластмассового утенка. Мне он очень нравился. И вот как-то раз мы с мамой гуляли в лесу и утенка этого потеряли. Долго искали, искали, но так и не нашли. А потом, когда я уже стал взрослее и принимал участие в самодеятельности, мама подарила мне еще одного утенка, почти такого же – только чуть-чуть другого цвета. С тех пор прошло больше шестидесяти лет, но этот утенок до сих пор стоит у меня дома на видном месте и напоминает мне о прошлом.

- На вашем счету – десятки ролей в кино, сериалах и, конечно, в театре. Есть ли среди них роли, которыми вы остались недовольны? Смотрите и думаете – а вот здесь, возможно, стоило сыграть иначе, а здесь вообще все пошло не так.

- Да, конечно. Почти всегда так и происходит. Ну или происходило - особенно в самом начале просмотра. Мы с Гурченко как-то снялись в картине «Вокзал для двоих». И Эльдар Рязанов пригласил нас взглянуть на черновой монтаж – то есть, без нормального озвучания, без музыки, с фоновыми шумами и так далее. И когда картина кончилась… в общем, мы постарались уйти незаметно. Потому что было безумно стыдно за то, как мы плохо все это сделали и плохо сыграли. И Гурченко мне тогда сказала: «ну вот, Олег, и плюнули мы в вечность». А вот позже, уже когда появился чистовой монтаж, и мы его посмотрели, эта картина произвела на нас очень даже хорошее впечатление. И я даже до сих пор иногда ее пересматриваю – и не без удовольствия.

По словам Олега Басилашвили, во время первого просмотра «Вокзала для двоих» ему было стыдно за свою актерскую игру. Фото: кадр из фильма

- А Самохваловым в «Служебном романе» вы довольны?

- Самохвалов был совсем другой! И «Служебный роман» от всех остальных фильмов очень сильно отличался. Это был эксперимент, причем во всех отношениях – от сценария до каких-то технических моментов. Каждую сцену, например, с разных ракурсов снимало четыре-пять камер – и в итоге эпизоды, на которые обычно уходило по несколько дней, мы снимали буквально за пятнадцать-двадцать минут. А сами сцены играли сразу, безо всяких репетиций. Иногда – с бумажками в руках, потому что не все твердо знали текст. И такой подход позволил нам развязаться, почувствовать ту внутреннюю свободу, которая необходима была для этого фильма. Это, конечно, огромная заслуга Эльдара Рязанова, который позволил нам быть в кадре не киноактерами, а просто нормальными, живыми людьми.

В 2019 году у Олега Басилашвили появилась своя звезда на петербургской «Аллее звезд». Фото: Артем КИЛЬКИН

Благодаря этому же, кстати, больше половины «Служебного романа» - чистая импровизация. Помню момент, когда мой персонаж – Самохвалов – впервые приезжает в Статистическое управление из-за границы, встречает своих бывших коллег и дарит каждому сувенир. И Новосельцев – Андрей Мягков – его спрашивает: «Ну как там, в Швейцарии? Как там жизнь?». Я в этот момент взял небольшую паузу и ответил: «Ну… сложно. Сложно». В сценарии этого не было, но я до сих пор уверен, что Самохвалов мог ответить только так и никак иначе.

- У нас есть шанс когда-нибудь еще увидеть вас в кино или сериалах?

- Во-первых, зовут меня сейчас очень редко. Можно сказать, почти не зовут. Понимаете, в восемьдесят с лишним лет человек уже не может играть те роли, которые он играл раньше. И поэтому в кино или сериалы его берут неохотно. Так что я не питаю по этому поводу больших надежд. Во-вторых, даже те предложения, которые приходят, мне не нравятся. Я мечтаю сыграть в кино роль, которая бы людей затронула за живое, роль сегодняшнего дня. Но пока такого предложения я не получал.

«Я – НЕ ЛЕГЕНДА»

- Как вы относитесь к фразе «легенда российского кино Олег Басилашвили»? Вы чувствуете себя легендой?

- А я не знаю. Какая я легенда? Кто меня легендирует? Нет, ничего подобного я не ощущаю совершенно. Скажу даже больше – я до сих пор чувствую себя очень неуверенно, когда беру в руки новую пьесу. И меня очень настораживает, когда какая-то новая роль у меня получается сходу – это верный признак того, что получиться в итоге может совсем не то, что нужно. Это очень сложный путь. И он каждый раз разный, так что сказать, будто я прошел его до конца и полностью освоил, я не могу.

За шестьдесят с лишним лет в Большом драматическом театре Олег Басилашвили воплотил на сцене десятки самых разных образов. Фото: Пресс-служба Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова

- Вы с Галиной Евгеньевой Мшанской живете вместе уже пятьдесят лет. Поделитесь секретом семейного счастья? Неужели вы совсем не ссоритесь, у вас не случается размолвок и недопонимания?

- В семье всегда все бывает, конечно. Но вы знаете… Я не устаю благодарить свою жену за то снисхождение, которое она проявляет ко мне и к моей работе в театре. Понимаете, когда я работаю на каком-то спектакле или репетирую, я становлюсь совершенно неуправляемым и сварливым. Эгоистически нацеленным на работу. И для моих близких, я думаю, совершенно невыносимым. Я ворчу, постоянно чем-то раздражаюсь. И за все это я, конечно же, хочу вот прямо сейчас попросить у жены и у дочерей прощения. И сказать им спасибо за то, что они все равно меня таким принимают.

- Вы можете назвать себя счастливым человеком?

- Да. Отвечаю вам, не задумываясь. У меня прекрасная семья. Чудесная жена, такие же чудесные дочери, внуки. И к тому же я в свое время работал в лучшем театре мира – Большом драматическом театре имени Горького, под руководством Георгия Александровича Товстоногова. Неповторимом театре. Георгий Александрович и все его окружение, все наши артисты – я не могу перечислять их имена, потому что их очень, очень много – были моими учителями, и я перенял у них очень многое. И не только у них – мне посчастливилось работать с Эльдаром Рязановым, с Георгием Данелией, Кареном Шахназаровым, Семеном Арановичем, со множеством других достойнейших людей. И это тоже делает меня счастливым. И единственное, что вызывает грусть – то, что большинство из них уже нет на свете.

Огромное влияние на Олега Басилашвили оказал режиссер Георгий Товстоногов - маэстро до сих пор вспоминает его с огромной теплотой. Фото: Пресс-служба Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова

- Есть ли у вас страхи? Боитесь ли вы смерти?

- Вы сами ответили на свой вопрос. И я к этому больше ничего не добавлю.