Поем, отжимаемся и умножаем: В нескольких школах Московского района уроки начали проводить в одном кабинете

Из-за нехватки школ в некоторых районах Петербурга в классах обучаются больше 40 детей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пандемия продолжает вносить коррективы в образовательный процесс. К концу сентября более сотни классов в петербургских школах отправили на дистанционку. Теперь ребята занимаются удаленно. А те, кто продолжает ходить в школу, вынуждены подстраиваться под коронавирусные ограничения. В частности, в некоторых образовательных учреждениях по этой причине произошло разделение потоков: многие уроки проходят в одном классе.

- У нас дети занимаются физкультурой и музыкой в том же классе, где проходят обычные уроки. Поэтому такой предмет как пение преподают без музыкального аккомпанемента. Там же переодеваются, а потом проводят разминку. И такая проблема не только у нас. По словам знакомых, подобное происходит в нескольких учреждениях, - пожаловалась мама одного из первоклассников.

О физкультуре в спортзале многим ученикам пока придется забыть. Фото: Олег ЗОЛОТО

По словам еще одной местной жительницы - Марины, причина сложившейся ситуации, по видимому, заключается в общей нехватке школ в Московском районе. Из-за этого классы в образовательных учреждениях переполнены, а те родители, кто располагает достаточным количеством сводного времени, возит своих ребятишек в школы соседнего Купчино.

- У нас в 351-й школе на Витебском проспекте проблема аналогичная. Но это не из-за разделения потоков, а из-за того, что учреждение перегружено. Только у моего ребенка в классе больше 30 ребят. Вместо того, чтобы заниматься физкультурой, детям приходится сидеть в кабинете, потому что в спортивном зале нет места, так как там уже занимаются два ли три класса, а на улице уже не позволяет погода, - пожаловалась Арина, мама одного из четвероклассников.

К слову, из пяти обещанных образовательных учреждений, которые должны были распахнуть свои двери в сентябре, в Московском районе открылось только одно. Сейчас проблему пытается решить градостроительная комиссия. Из-за этого в некоторых классах учатся по 45 детей - как будут решать эту проблему, пока непонятно. В Комитете по образованию "Комсомолке" ответили, что подобными вопросами должна заниматься районная администрация, а местные власти в свою очередь пока не получали обращений от родителей. Жаловаться мамы и папы, как мы поняли, боятся или же просто не хотят конфликта, опасаясь возможного давления на детей.