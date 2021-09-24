Читатели «Комсомолки» выбрали самую милую первоклашку Петербурга

Победительницей конкурса, который проходил на сайте kp.ru, стала Вероника Лебедева из города Кириши.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
«Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге подводит итоги фотоконкурса «Мой первоклашка-2021». Наши участники - милые девчонки и мальчишки, которые в этом году впервые сели за парты, переживали и готовились к новому этапу в своей жизни. Победителя определили читатели с помощью голосования, которое проходило на сайте kp.ru. Каждый день на фотографии вы ставили свои сердечки, поддерживая малышей. И вот теперь мы готовы назвать имя победителя. Им стала Вероника Лебедева из города Кириши.
Самую милую первоклашку поздравили в редакции «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге», где вручили главный приз - умные часы Amazfit. Ради этого девчонка даже впервые прогуляла школу. Ну, согласитесь, причина уважительная!
Награждение прошло в редакции "Комсомолки".
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За подарком Вероника приехала вместе с родителями. Кстати, сама девочки учительница математики в той же школе.
- Вероника очень готовилась к школе и переживала до самого первого дня. На линейке она давала «Первый звонок» своим одноклассникам, потому что она у нас оказалось самой маленькой в классе, - поделилась мама девочки Татьяна Лебедева.
Юная победительница тут же примерила приз.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Сама Вероника обрадовалась победе, ведь за неё голосовали все родственники, а также ученики ее мамы-учительницы.
- Школа мне нравится, одноклассники тоже. Смарт-часы мне помогут хорошо учиться. Спасибо,- смущено сказала Вероника.
Умные часы Amazfit - отличный подарок для ребенка на любой важный повод.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Поздравляем победителя и благодарим нашего партнера за предоставленный приз для ребенка - умные часы Amazfit.
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