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Конкурсы и тесты24 сентября 2021 18:30

Читатели «Комсомолки» выбрали самую милую первоклашку Петербурга

Победительницей конкурса, который проходил на сайте kp.ru, стала Вероника Лебедева из города Кириши
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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Победительницей конкурса, который проходил на сайте kp.ru, стала Вероника Лебедева из города Кириши.

Победительницей конкурса, который проходил на сайте kp.ru, стала Вероника Лебедева из города Кириши.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге подводит итоги фотоконкурса «Мой первоклашка-2021». Наши участники - милые девчонки и мальчишки, которые в этом году впервые сели за парты, переживали и готовились к новому этапу в своей жизни. Победителя определили читатели с помощью голосования, которое проходило на сайте kp.ru. Каждый день на фотографии вы ставили свои сердечки, поддерживая малышей. И вот теперь мы готовы назвать имя победителя. Им стала Вероника Лебедева из города Кириши.

Самую милую первоклашку поздравили в редакции «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге», где вручили главный приз - умные часы Amazfit. Ради этого девчонка даже впервые прогуляла школу. Ну, согласитесь, причина уважительная!

Награждение прошло в редакции "Комсомолки".

Награждение прошло в редакции "Комсомолки".

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За подарком Вероника приехала вместе с родителями. Кстати, сама девочки учительница математики в той же школе.

- Вероника очень готовилась к школе и переживала до самого первого дня. На линейке она давала «Первый звонок» своим одноклассникам, потому что она у нас оказалось самой маленькой в классе, - поделилась мама девочки Татьяна Лебедева.

Юная победительница тут же примерила приз.

Юная победительница тут же примерила приз.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сама Вероника обрадовалась победе, ведь за неё голосовали все родственники, а также ученики ее мамы-учительницы.

- Школа мне нравится, одноклассники тоже. Смарт-часы мне помогут хорошо учиться. Спасибо,- смущено сказала Вероника.

Умные часы Amazfit - отличный подарок для ребенка на любой важный повод.

Умные часы Amazfit - отличный подарок для ребенка на любой важный повод.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Поздравляем победителя и благодарим нашего партнера за предоставленный приз для ребенка - умные часы Amazfit.

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