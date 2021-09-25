Массовое ДТП с вылетом каршеринга на тротуар произошло на Невском проспекте

На Невском проспекте четыре машины попали в жуткое ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Игра в «шашки» на Невском проспекте закончилась массовой аварией в ночь на 25 сентября. На центральной дороге Санкт-Петербурга столкнулись четыре автомобиля. Один из них, каршеринг, от удара вылетел на тротуар, сбив пять столбиков ограждения. По счастливой случайности машина не задела никого из прохожих в оживленную «клубную» ночь. Фотографии с места аварии начали появляться в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Тут же появились и обвинители каршеринга, но очевидец их поправил.

Каршеринг сбил несколько столбиков ограждения на тротуаре, но к стене дома не откатился. Фото: vk.com/spb_today

- Каршеринг не виноват. «Лексус» играл в шашки, въехал в «Ауди» и отскочил в правый ряд на каршеринг. Все живы, - написал свидетель ДТП в соцсети.

У пострадавших ушибы и переломы ребер. Фото: vk.com/spb_today

В распоряжении «Комсомолки» оказалась видеозапись момента столкновения, на которой действительно заметны пресловутые «шашки» со стороны двух авто, которые чуть не привели к трагедии. В пресс-службе администрации Центрального района Петербурга рассказали подробности массовой аварии.

"Лексус" сыграл в "шашки". Фото: Арутюн Акопов

- ДТП с участием четырех автомобилей произошло около часа ночи 25 сентября возле дома №12 по Невскому проспекту. Двоих пострадавших с ушибами и переломами ребер госпитализировали в Мариинскую больницу, - отметили в районной администрации.

Виновников ДТП сейчас устанавливает ГИБДД, проводится проверка по факту происшествия.