Погода в Санкт-Петербурге на неделю с 27 сентября по 3 октября 2021 года: Наступит позднее бабье лето

Погода в Санкт-Петербурге на неделю с 27 сентября по 3 октября 2021 года Фото: Олег ЗОЛОТО

В Северной столице на смену дождям и холоду придет сухая погода, а температура воздуха поднимется до показателей климатической нормы. В целом, в городе наступает позднее бабье лето. О том, какой будет погода в Санкт-Петербурге на неделю с 27 сентября по 3 октября 2021 года "КП-Петербург" рассказал ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус.

- В Петербург придет хорошая, комфортная погода. Атмосферное давление начнет активно расти, что дает надежду на улучшение. С понедельника за погоду в Северной столице начнет отвечать скандинавский антициклон, его господство сохранится до конца недели, и даже может захватить часть следующей, - рассказал синоптик.

Прям таки летней жары ждать не стоит. Погода в течение недели в Петербурге будет с переменной облачность, вероятность дождей очень мала, лишь в субботу город могут накрыть тучи.

Так как циклон придет в город с севера, то принесет с собой холод, но не такой, как был в первую половину сентября. В ночное время температура воздуха в Петербурге будет низкой - до плюс 3-7 градусов, по Ленинградской области даже ожидаются слабые заморозки. Днем же около плюс 11-14 градусов. При этом, ветер будет слабый, поэтому погода будет очень даже комфортной для того, чтобы успеть насладиться золотой порой.

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