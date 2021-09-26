Умер знаменитый футболист, полузащитник «Зенита» Сергей Герасимец

Сергей Герасимец (в центре) был любимцем петербургских болельщиков. Фото: пресс-служба футбольного клуба «Зенит»

В Петербурге в ночь с 25 на 26 сентября на 56-м году жизни скончался известный футболист, любимец болельщиков, экс-полузащитник футбольного клуба «Зенит» Сергей Герасимец. Об этом сообщила пресс-служба «сине-бело-голубых».

- Он перешел в «Зенит» в начале июля 1997-го и сразу же стал любимцем болельщиков, - говорится в сообщении, посвященном памяти футболиста. - Во время дебютного матча за нашу команду у него родилась двойня, об этом оперативно сообщил диктор на московском стадионе «Локомотив». Во второй игре он забил на «Петровском» победный гол. После финального свистка на поле выбежала его жена, и это стало самым эмоциональным моментом в тот вечер. Именно Сергей стал главным героем легендарного матча с «Торпедо», когда зенитовцы к 70-й минуте уступали 0:2, но сумели вырвать победу. Герасимец забил первый ответный мяч, а затем сделал две голевые передачи.

После окончания клубной карьеры в 2002 году Сергей Герасимец активно занимался тренерской работой: в частности, он работал с череповецкой «Северсталью», казахстанским «Окжетпес», ассистировал легендарному Анатолию Бышовцу в «Томи» и московском «Локомотиве», тренинровал «Динамо» и футбольный клуб «Питер».

На момент смерти Сергею Герасимцу было 55 лет. Причины его ухода на данный момент не раскрываются.

«Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» приносит искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам футболиста.