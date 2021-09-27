Осенний призыв 2021 в Санкт-Петербурге: Когда начнется и сколько продлится

Когда начнется осенний призыв 2021 в Санкт-Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Традиционно каждый год осенью начинается призыв в армию, когда молодых людей забирают служить Родине. Подробно рассказываем, когда начнется осенний призыв 2021 в Санкт-Петербурге, сколько он продлится и сколько петербуржцев отправятся проходить военную подготовку.

КОГДА НАЧНЕТСЯ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ 2021

Осенняя призывная кампания 2021 в Санкт-Петербурге начнется 1 октября и продлится до 31 декабря. В связи с пандемией коронавируса на всех призывных участках будут организованы все меры безопасности. Губернатор города Александр Беглов поручил комитету по здравоохранению направить на призывные пункты специалистов высокого уровня для проведения медицинского осмотра призывников. Каждый призывник в обязательном порядке, помимо обычного медосмотра, будет протестирован на наличие коронавирусной инфекции. А на время пути до места службы будет обеспечен средствами индивидуальной защиты.

Вскоре петербуржцам призывного возраста начнут выдавать повестки, которые должны быть вручены получателю лично в руки под роспись. После чего молодым людям необходимо пройти медицинский осмотр, где будет установлена категория годности к службе.

КОГО ОТПРАВЯТ В АРМИЮ В ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ 2021 В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В осенний призыв 2021 года в армию будут призваны молодые люди 1994-2008 годов рождения, которым не позже 31 декабря исполнится 18 лет, а не ранее 1 января 2022 года наступит 27 лет.

В осенний призыв 2021 в Санкт-Петербурге планируется набрать в армию около 2,5 тысяч молодых парней. Более 50% из них будут проходить службу в режимных воинских частях. Свыше 17% должны быть с военно-учетной специальностью, и не менее 20% – иметь высшее образование.