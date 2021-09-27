«Вас здесь не стояло»: петербуржец отсудил 15 тысяч рублей из-за очереди на почте

Петербуржец отсудил деньги у почты из-за женщины, влезшей без очереди. Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Санкт-Петербурга умудрился отсудить деньги за очередь на почте. Причем возмутил его не сам факт ожидания, а то, что перед ним обслужили женщину, которая влезла, собственно, без очереди. «Вас здесь не стояло» обошлось почте в 15 тысяч рублей.

- Истец указал, что 16.02.2021 около 17:40 ему было отказано в предоставлении услуг почтовой связи в отделении, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, улица Боровая, 12, поскольку был нарушен порядок очередности посетителей. Без очереди было обслужено неизвестное лицо, в результате чего истец не смог получить обслуживание в порядке публичного договора оказания услуг почтовой связи, что является нарушением его прав как потребителя, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Петербуржец отметил, что влезщая без очереди женщина нарушала общественный порядок, хамила и хулиганила, в том числе по отношению к нему.

Претензии мужчина подтвердил письменными обращениями в адрес Почты России. Судья учел это, а также отсутствие реакции представителей почты на иск и их неявку в суд без уважительных причин.

- Представитель ответчика в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, сведений об уважительности причин неявки не сообщил и письменных возражений не направил, - отмечает пресс-служба судов.

В итоге мужчина получит не только 10 тысяч, которые он просил в качестве компенсации за моральный вред, но и плюс пять тысяч в виде штрафа с Почты России.

В пресс-службе макрорегиона Северо-Запад АО «Почта России» рассказали «КП-Петербург», что они не комментируют решение суда, но прецедент получился «интересный» и сейчас юридическая служба изучает ситуацию. Более развернутый ответ обещали предоставить в ближайшее время. Однако позднее решили воздержаться от комментариев.

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