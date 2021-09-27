Два автовокзала, метро и электрички: Каким будет транспортный узел около станции «Девяткино»

В середине сентября у станции метро «Девяткино» в городе Мурино начали демонтировать здание автовокзала «Северный». Фото: Никита НЕСТЕРОВ

В середине сентября у станции метро «Девяткино» в городе Мурино начали демонтировать здание автовокзала «Северный». Завершить снос собираются до конца месяца. Как ранее сообщили «Комсомолке» в Комитете Ленинградской области по транспорту, на работе автобусов это не скажется.

- На месте вокзала появятся временные помещения для продажи билетов, зал ожидания и туалет. Автобусы сохранят расписание и будут курсировать с теми же интервалами, - рассказал председатель Комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.

Еще несколько месяцев назад на страничке главы администрации Муринского городского поселения Алексея Белова появились фотографии того, как может выглядеть новое здание автовокзала. Но будет ли проект реализован именно в таком виде, теперь непонятно. В конце августа администрация Ленинградской области решила внести изменения в план межевания территории. В ближайшие годы у метро собираются построить современный транспортно-пересадочный узел (ТПУ). Участок, где располагается доживающий свои последние дни автовокзал, как раз попадает в новые границы. Также у метро начался снос ларьков с выпечкой, шавермой и сигаретами. Но большинство торговых точек по-прежнему продолжают работать.

В ближайшие годы у метро собираются построить современный транспортно-пересадочный узел.

Собеседник в правительстве региона рассказал корреспонденту «КП», что проект ТПУ еще не разрабатывался, а власти обсуждают лишь границы участков.

- План утвердят до 1 мая 2022 года, - говорится в документе правительства Ленинградской области. – Предполагается, что ТПУ соединят с КАД через недавно открывшийся кольцевой перекресток. Кроме этого, должен появиться надземный лестничный переход через железную дорогу. В список характеристик ТПУ войдут междугородний и международный автовокзал, станция пригородных поездов, вестибюль метро, парковочное пространство, а также объекты торговли и развлечений.

Разработкой и строительством транспортно-пересадочного узла вероятнее всего будет заниматься одна из крупных петербургских инвестиционных компаний. Мы направили запрос предполагаемому девелоперу, однако пока ответ в редакцию не поступил.

Что касается задач реализации столь масштабного проекта, то он в конечном счете должен снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру Муринои ближайших населенных пунктов.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Эксперт в сфере транспорта и транспортной инфраструктуры Михаил БУРЦЕВ: «Этот объект нужен»

- Сейчас с большой долей вероятности можно предполагать, что изменения внесут в генплан. Этот объект нужен. В первую очередь, жителям Мурино, Токсово и ближайших населенных пунктов. Пассажирам, которые едут на электричке. Пока у них нет удобной пересадки. Вообще, станцию метро «Девяткино» в 1970-х строили в голом поле, а теперь рядом вырос целый город. И проект ТПУ поможет улучить его инфраструктуру.