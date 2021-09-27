Отдохнуть и зарядиться: Топ-5 лучших мест Ленинградской области, куда можно поехать на электричке

Электропоезда из Петербурга в разные уголки Ленобласти курсируют регулярно, а до места назначения можно доехать быстро, безопасно и с комфортом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Лето закончилось, но это не повод отказываться от смены обстановки и увлекательных путешествий. Чтобы отдохнуть и получить новые впечатления, вовсе не обязательно лететь в другие страны - можно отправиться в мини-путешествие по Ленинградской области, Карелии и соседним областям. Тем более в наших краях есть на что посмотреть и чему удивиться. Красивейшая природа, уникальные памятники истории и архитектуры, старинные храмы, водопады и пещеры - каждый найдет для себя маршрут по душе.

Отправиться в такое путешествие просто, достаточно выбрать маршрут и сесть на электричку. Электропоезда из Петербурга в разные уголки Ленобласти курсируют регулярно, а до места назначения можно доехать быстро, безопасно и с комфортом. Мы собрали несколько интересных мест недалеко от Петербурга, где можно провести время романтично, активно и просто с удовольствием.

Планируем поездку - и в путь!