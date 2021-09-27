Свадьба Романовых в Санкт-Петербурге: Что известно о будущей семье наследника Императорского дома

Кто такие Георгий и Ребекка Романовы Фото: Личный архив героя публикации

Первая за 127 лет свадьба Романовых в Санкт-Петербурге состоится в октябре 2021 года. Венчание потомка императорского дома с его итальянской избранницей пройдет в Исаакиевском соборе. Рассказываем, что известно о наследнике царской семьи Георгие Романовом и его будущей жене гражданке Италии Ребекки Беттарини.

КТО ТАКОЙ ГЕОРГИЙ РОМАНОВ

Георгий Михайлович Романов родился 13 марта 1981 года в Испании в городе Мадрид. Он является единственным сыном и наследником главы Российского Императорского дома великой княгини Марии Владимировны, внучки двоюродного брата Николая II и праправучки императора Александра II. Как наследника главенства в Российском императорском доме его признали лишь часть монархистов. При рождении Георгий получил титул Его Императорского высочества Великого Князя. Его отец - принц Прусский Франц-Вильгельм (в православии Михаил Павлович), правнук императора Германии Вильгельма II.

Георгий Романов / Фото: georgiyromanov.ru

Впервые в России Георгий Романов побывал лишь в 1992 году, но с тех пор часто посещал страну.

С 2014 года стал заниматься благотворительностью и учредил "Императорский фонд исследования онкологических заболеваний", благодаря которому в Павловске открылся первый в России детский хоспис, а также паллиативный центр для иногородних детей с тяжелыми и ограничивающими жизнь заболеваниями.

КТО ТАКАЯ РЕБЕККА БЕТТАРИНИ

О грядущей свадьбе наследника Романовых с итальянкой стало известно 20 января 2021 года. Ребекка родилась в 1982 году. Дочь дипломата Роберто Беттарини, который внес весомый вклад в решение вопроса о строительстве православного храма Святой Екатерины в Риме. Сама Ребекка с 2019 года живет в Москве, а также была директором благотворительного Российского Императорского фонда.

В июле 2020 года приняла православие в Петропавловском соборе, где получила имя Виктории.

Жених и невеста обручились в Ипатьевском монастыре в Костроме / Фото: georgiyromanov.ru

СВАДЬБА

Известно, что будущая чета Романовых познакомилась в Брюсселе, когда оба там жили и работали в организациях при Европейском Союзе.

В январе 2021 года жених и невеста обручились в Ипатьевском монастыре в Костроме.

После венчания в Исаакиевском соборе, основное свадебное торжество пройдут во Владимирском дворце на Дворцовой набережной, который принадлежал прадеду Георгия, Великому князю Владимиру Александровичу Романову. На ней будут присутствовать люди из высшего света - представители разных королевских и императорских домов Европы и мира.

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