Потомок императорского дома князь Георгий Романов сделал заявление о наследниках

Впервые за 127 лет Романовы поженятся в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

В редакцию медиагруппы «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге императорская семья Романовых прибыла на голубом джипе и в сопровождении иностранных журналистов - о подготовке к свадьбе они снимают фильм. Эту свадьбу, которая состоится в Петербурге 1 октября, наверняка, будут обсуждать еще много лет, ведь жених - сам князь Георгий Романов! За несколько дней до торжества он вместе со своей избранницей избранница итальянкой Ребеккой Беттарини, в православии Виктория Романовна, побывали в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM). Молодожены рассказали, где будут жить после свадьбы и о планах на наследников.

Иностранные журналисты снимают всю подготовку к свадьбе уникальной пары. Фото: Артем КИЛЬКИН

ПОДАРИЛ НЕВЕСТЕ СЕМЕНУЮ РЕЛИКВИЮ

- Почему вы решили провести венчание в городе трех революций?

Георгий Михайлович:

- Лично для меня Петербург дорог сердцу. Это первый город, где я впервые побывал в России. В 91-ом году Анатолий Собчак пригласил моего дедушку и бабушку на мероприятие переименования Ленинграда в Петербург. И после этого моей семье открылся путь в России. Спустя год я уже сам приехал в сюда, чтобы похоронить дедушку. С тех пор мы возвращались каждый год на Родину.

А вы воспринимаете Россию как Родину?

- Разумеется. Мои бабушка и дедушка рассказывали все истории нашей семьи и традиции. Мой дед всегда мечтал вернуться.

- Виктория Романовна хоть и итальянка теперь православная, учите русский. Вы сами признались, что знаете пять языков, но испытываете трудности в изучении. В чем сложности?

Виктория Романовна:

- Мой русский язык не так хорош, как мой итальянский или французский. Три года назад мы попробовали пожить в Москве, потому что город интернациональный. Два года учу, но все никак.

- Давайте к самим тожествам. Что нам ждать?

Георгий Михайлович:

- Мы хотели нашим иностранным друзьям и родственникам, которые никогда не были в России. показать современную настоящую Россию. Что здесь медведи по улицам не бегают, а тут красиво. Где как ни на свадьбе это сделать.

- Раскройте тайну, что будет на невесте?

Виктория Романовна:

- Я итальянка, поэтому для меня мой итальянский стиль самый основной и любимый. Платье будет из итальянского шелка. Но мы решили добавить в образ невесты и немного русского стиля: будет шлейф и фата с русским орнаментом. Но муж его не видел, мы соблюдаем эту традицию.

- У невесты на пальце сейчас красуется необычное кольцо, говорят, что с историей. Георгий Михайлович, расскажите про него.

Георгий Михайлович:

- Это кольцо трех поколений. Оно золоте, два бриллианты и рубин. Его подарила мне мама, а ей ее мама. Сделано в Викторианские времена. В 18 лет мама мне его вручила и сказала, чтобы я надел его на палец своей избранницы. Тогда я не мог представить, что это будет не скоро и в Петербурге.

На пальце у Виктории Романовны семейная реликвия жениха. Фото: Артем КИЛЬКИН

«ТЕПЕРЬ БУДЕМ ЖИТЬ В РОССИИ!»

- Как вы познакомились?

Георгий Михайлович:

- Мы познакомили в Риме в компании общих друзей на мероприятии. Мы сами жили в других городах и не виделись. Но однажды отец Ребекки стал послом Франции. Мы однажды встретились с Брюсселе в посольстве и у нас завязалась дружба. Она переросла в любовь. Но мы и работали вместе, и жили в разных города, прошло десять лет, прежде чем мы приняли такое решение.

- Как же так, десять лет?

Виктория Романовна:

- Мы очень много работали, были проекты. Я была в Риме, а он в Швейцарии. Время пролетело незаметно. Мы много путешествовали.

- А как на счет самого важного совместного проекта, про детей. Вы их планируете?

Виктория Романовна:

- Конечно планируем. Мы их будет воспитывать в России и в Европе.

Георгий Михайлович:

- Мы планируем постоянно жить в России и наши дети тоже будут тут расти. У нас ведь квартира в Москве.

У жениха на пальце кольцо с эмблемой семьи Романовых. Фото: Артем КИЛЬКИН

Как вы относитесь к экранизации Романовых?

- Я считаю, что это часть истории и правильно об этом снимать фильмы. Но художники должны сами решать, что правда, а что нет. Я сам спокойно отношусь к некоторых искажениям, о которых говорят. Каждый хочет снимать, что ему нравится. «Дисней» вообще сняли, как Анастасия была еще жива и блуждала сто лет по Америке. А вот сериал «Романовы» я видел, но не полностью.

СПРАВКА «КП»

Георгий Михайлович Романов родился 13 марта 1981 года в испанском городе Мадрид. Он единственный сын и наследник главы Российского Императорского дома великой княгини Марии Владимировны, внучки двоюродного брата Николая II и праправучки императора Александра II. При рождении Георгий получил титул Его Императорского высочества Великого Князя. В 2014 году создал «Российский Императорский благотворительный фонд»

Ребекка родилась в 1982 году. Дочь итальянского дипломата Роберто Беттарини. С 2019 года живет в Москве, является директором благотворительного фонда своего мужа. В июле 2020 года приняла православие в Петропавловском соборе, где получила имя Виктории.