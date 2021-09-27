За три дня до ДТП рассуждала о смерти: В Таиланде разбилась насмерть художница из Петербурга Алина Багирова

Художница из Петербурга насмерть разбилась в ДТП а Таиланде. Фото: instagram.com/alinabagirova_

В Таиланде погибла в ДТП фотограф и художница из Петербурга Алина Багирова. Первым о внезапной смерти молодой девушки сообщил ее друг, известный блогер Артур Сита. По словам мужчины, Алина не справилась с управлением на своем мотоцикле. К сожалению, от удара она получила травмы, несовместимые с жизнью. Подробностей происшествия публично никто не называет.

- Жизнь некоторых людей так прекрасна, так изящна и тонка, как нежные цветы, что, к сожалению, рвется раньше времени. Сегодня к огромному нашему сожалению в ДТП ушла от нас чистая душа Алина Багирова. Светлая память навсегда остается в наших сердцах, любимый друг, - написал Сита в своем Instagram.

Родилась девушка в Норильске, но в последние годы жила в Санкт-Петербурге. Алина создала свою фотомастерскую, вела искусствоведческие группы в соцсетях, рисовала и преподавала йогу. Во время пандемии коронавируса девушка обосновалась в Таиланде, где развивалась творчески и, как признаются друзья, была по-настоящему свободна. Для родных трагедия стала серьезным ударом.

Совсем недавно Алина пережила смерть мамы. Фото: instagram.com/alinabagirova_

- Мне до сих пор не верится, что это случилось. Мы с тобой недавно общались и строили планы… Вчера я вспоминала тебя и смотрела наши с тобой видео с Таиланда… Как самый дорогой фарфор, ты так быстро и неожиданно разбилась. Надеюсь тебе не было больно и сейчас ты в лучшем мире, - вспоминает о любимой подруге Гульназ Шарифьянова, бьюти-блогер.

Добавим, что совсем недавно Алина пережила смерть матери. Она призналась подписчикам, что это принесло ей ощущение полнейшей свободы, независимости от родителей. А за три дня до рокового ДТП девушка опубликовала в своем Instagram загадочный пост.

- Сон – это нежная смерть, - коротко написала Алина и прикрепила фотографию с пальмой и видом на горизонт с песчаного пляжа.