«Наследник огромного состояния» обманул петербургскую пенсионерку на три миллиона рублей

Пенсионерка набрала кредитов, чтобы получить наследство интернет-знакомому. Фото: Олег ЗОЛОТО

69-летняя пенсионерка из Петербурга влезла в долги и кредиты, чтобы помочь разбогатеть «наследнику огромного состояния», который написал ей письмо. Пожилая женщина попалась на классическую удочку мошенников, пишущих от имени наследных принцев и прочих королей в изгнании.

- В январе 2020 года потерпевшая через Интернет познакомилась с неизвестным, представившимся «Марко Крюгером», который, под предлогом оформления наследства на 4 000 000 долларов США, якобы причитающемуся ему, убедил пенсионерку оформить наследство на ее имя. Для этого она взяла кредит в сумме 2 900 000 рублей, чтобы заплатить «налог на имущество», - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Но и этим мошенник не ограничился. В феврале 2021 года он убедил пенсионерку в том, что ему нужны еще деньги. Доверчивая женщина заняла у знакомых 155 тысяч рублей и еще 83 тысячи взяла в центре микрозаймов.

Естественно, что ни копейки «Марко Крюгер» не вернул. Поняв, что ее обманули, пожилая петербурженка пошла в полицию. Общий ущерб она оценила в 3,2 миллиона рублей.

Сейчас личность бессовестного мошенника пытаются установить следователи, но шансы поймать злоумышленников в подобных случаях очень невелики.

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