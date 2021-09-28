«Так поступил бы любой мужчина»: Семья мусульманина, избившего дерматолога после осмотра жены в хиджабе, не осуждает его поступок

Мужчина избил врача за осмотр жены

За комплимент жене – кулаком в лицо. Так закончился обычная консультация для дерматовенеролога нижневартовской клиники Владимира Жирноклеева. К нему на прием пришла 30-летняя медсестра Нилуфар Азимова. Медик осмотрел ее живот и спину, после чего буднично бросил: «Все хорошо, кожа красивая». Однако пустяковая фраза привела к скандалу. Буквально через 10 минут после приема в кабинет врача ворвался разъяренный муж Нилуфар - 29-летний Бахриддин. Мужчина жестоко избил Владимира за комплимент своей жене. «КП» отыскала Нилуфар и родственников Бахриддина и узнала, почему безобидные слова привели к нападению на медика.

«Я – АНГЕЛ СМЕРТИ»

Нилуфар Азимова и Бахриддин вместе, по словам родственников, уже около 7 лет. Семья Бахриддина переехала в Россию из Таджикистана из города Исфар еще в 90-х годах. Поначалу все семейство жило в Радужном, а затем перебралось в Нижневартовск.

Врач сейчас находится на больничном Фото: СОЦСЕТИ

- Бахриддин - бурильщик на нефтяной скважине, - рассказал «КП-Петербург» двоюродный брат мужчины Изат. – В Россию изначально переехал мой отец - еще в 1985 году. Тогда был СССР и все могли свободно перемещаться, он здесь устроился на нефтяную скважину и стал хорошо зарабатывать. И потом уже в 90-х он решил перевести сюда всю семью. Вместе с нами сюда приехала и семья моего брата. Мы всегда были религиозные, соблюдаем все обычаи и традиции.

Сама же Нилуфар, как вспоминают про нее однокурсницы, до замужества не была глубоко религиозной. Все изменилась после выпуска из колледжа.

- Раньше она была обычной девушкой, - призналась «КП-Петербург» одногруппница Нилуфар Мария. – Мы с ней хорошо общались. О религии и о боге она никогда раньше не говорила. Хиджаб тоже не носила. Была совершенно обычной. Потом она встретила своего будущего мужа, насколько она изменилась, мне сложно судить. Но с виду они всегда казались совершенно обычной семьей. С ее мужем я тоже общалась, не замечала за ним агрессии.

Нападение попало на записи камер наблюдения Фото: СОЦСЕТИ

После замужества, если судить по соцсетям, Нилуфар ушла в религию. Девушка на своей странице поздравляла друзей с исламскими праздниками. Если ей не нравилось чья-то точка зрения, то она могла поругаться с незнакомцами в Сети.

- Вы агрессивно-депрессивный человек! Никто не спрашивал вашего мнения, - конфликтовала Нилуфар в Интернете. В других своих постах она активно говорила и о религии: «Никаких примет не существует, самовнушение и течение обстоятельств. Верить в приметы - это грех!». При этом женщина активно распространяла новость о том, как знаменитость стала мусульманкой, а затем писала всем, что гордится этим.

Однако, что интересно, несмотря на свою религиозность, в Сети Нилуфар называла себя «Ангел смерти». Точно также вел себя в Интернете и ее супруг. В соцсетях Бахриддин называл себя просто – «Баха». Супруг Нилуфар рассказывал о себе, что учился в Тюменском индустриальном университете, в графе войсковая часть он указал – «под крылом Аллаха», а в своем статусе оставил подпись: «Аллах-акбар». Он тоже часто конфликтовал с теми, кто относился к религии нейтрально.

Так супруги выглядят в соцсетях Фото: соцсети

- Навстречался я с такими развитыми (те, кто не осуждает аборты, - прим.Авт.), время покажет и даже слепой станет зрячим, когда настанет час, - писал он дамам в соцсетях. – Аллах велик!

При этом Бахриддин агрессивно относился к бродячим собакам.

«ТАК ПОСТУПИЛ БЫ ЛЮБОЙ УВАЖАЮЩИЙ СЕБЯ МУЖ»

Сейчас Баха под домашним арестом, поэтому не может дать комментарий. Но его родственники согласились пообщаться с «КП». Они считают, что Бахриддин не мог поступить иначе…

- Вы думаете, это нормально, что мужчина говорит, что у вашей жены красивая кожа? – недоумевает брат Бахи Изат. - Это уже комплимент, а замужним женщинам нельзя делать комплименты. Более того, врач говорил Нилуфар: «Зачем ты хиджаб носишь?» (сам врач отрицает эту фразу, - прим.Авт.). Это межнациональная и межрелигиозная рознь. А сейчас все на моего брата скинули! Хотя вины моего брата нет. Он не прав, что руку поднял, да. Но так любой нормальный мужчина бы поступил. Потому что его жена просила врача, чтобы ее осмотрела девушка. Он ей отказал, тогда Нилуфар спросила: «Могу я в другой клинике осмотр пройти?» Он ей ответил: «Конечно, но у вас на работе будут проблемы». То есть, врач давил на нее. И ей пришлось показать свою кожу. А это серьезно. Ведь до этого ее кожу не видел ни один другой мужчина, кроме мужа. Ей стало обидно, она плакала.

Родные мужчины считают, что тот поступил правильно Фото: СОЦСЕТИ

И Изат не единственный родственник, который считает, что мужчинам-врачам запрещено осматривать женщин.

- Вы знаете, я бы точно также поступил на месте брата, - заявил «КП» еще один брат Бахриддина Илес. – У нас вообще не принято говорить комплименты замужним! А так мой брат всегда был мирным и спокойным. Тут просто такая ситуация сложилась.

Что интересно, извиняться не считает нужным и сама Нилуфар. В разговоре с корреспондентом "КП", она вместо объяснений решила перейти к угрозам.

Сам же пострадавший медик намерен добиваться наказания для своего обидчика. Он уверен, что осмотреть пациентку – это его прямая обязанность. Однако после случившегося Жирноклеев не может работать. Сейчас он находится на больничном.

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