«Жри давай, гаденыш!»: Нашлась еще одна жертва врачей, которые привязывали сироту колготками к стулу

Одна из мамочек уверяет, что в детской инфекционной больнице Петербурга врачи измываются над некоторыми маленькими пациентами.

- Жри давай, гаденыш! Заткнись и не вой! - с такими словами к своим маленьким пациентам обращались медики в Детской инфекционной больнице №3 в Петербурге.

Об этом в социальных сетях рассказала блогер Дарья, которая лежала в той же больнице со своим ребенком. На записи, которую выложила женщина, трехлетний сирота Даня (имя изменено, - прим. Ред.) привязан собственными колготками к стульчику для кормления. После этого врачи проснулись «знаменитыми», а следственный комитет тут же возбудил уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы».

БЕГАЛА ОТ СЛЕДСТВИЯ ПО ВСЕЙ ЛЕНОБЛАСТИ

Козлом отпущения в этой истории оказалась 59-летняя палатная медсестра Елена Соловьева, которая засветилась в кадре того резонансного видео.

- Когда начались проверки и допросы, коллеги свалили всю вину на нее. Никаких доказательств против остальных сотрудников больницы пока нет. Хотя очевидно, что они были, как минимум, в курсе происходящего, - рассказала «КП» Дарья.

Из-за обвинений у медсестры начались проблемы со здоровьем. Когда к ней приехала полиция, женщина, по словам Дарьи, симулировала сердечный приступ. На скорой ее отправили в больницу, откуда она благополучно сбежала - неожиданно решила навестить знакомых в Ленобласти.

- Две недели сотрудники следственного комитета бегали за ней, - возмущается Дарья. - Она скрывалась на даче у кого-то из знакомых. Позже ее, конечно, нашли, но и сейчас она свободно разгуливает по городу.

Свободой положение Елены сейчас нельзя назвать. Ей запретили выходить на улицу по ночам и покидать город. Между тем, как удалось выяснить «КП», случай Дани в детской больнице был не единственным.

Малыша привязывали колготками к стулу. Фото: instagram.com/blackmamba_psy

«НЕ ВОДЯТ НА ПРОГУЛКИ, НЕ ДАЮТ ИГРАТЬ»

- Когда я с ребенком лежала в больнице, мы были в другом отделении. Там была одна постоянно закрытая палата, откуда раздавались крики и плачь, - рассказала «КП» еще одна мамочка Маргарита. - Я зашла туда и увидела полуторагодовалую девочку Лиду (имя изменено, - прим. Ред.), которая сидела буквально в клетке. Она продолжает там сидеть уже два месяц. Ее не водят на прогулки, не дают играть с другими детками, да что уж говорить, они ее даже не моют, зубки не чистят.

По рассказам Маргариты, девочка не сирота, у нее есть родители. Только вот маму в больницу не пускают, потому что она беременна, а папа занят на работе. Женщина не в курсе, знают ли вообще родители о том, как обращаются с их ребенком.

- Врачи больницы делят детей на касты. Если ребенок лежит с родителями или те его часто навещают, персонал малыша чуть ли не облизывает. В противном случае обращаются зверски, - уверяет Маргарита.

История Дани тронула многих. В социальных сетях у Дарьи начали спрашивать, как можно забрать мальчика. Сама Дарья тоже обратилась в опеку, чтобы стать новой мамой для Дани и его сестрички, но ей отказали. Якобы из-за площади собственного жилья.

- У меня сердце кровью обливается. Почему, когда люди рожают детей, у них никто не спрашивает про количество метров в квартире? - возмущается Дарья. - Мальчиком многие интересуются, но пока никто не рискует ввязаться в эту борьбу с бюрократией.

Пока будущие родители Дани где-то в пути, мальчик, на время следствия, находится под присмотром няни. Другие детки, в том числе и Лида, все также остаются в медучреждении.

ОФИЦИАЛЬНО

Главврач больницы: «Чужие мамы не имеют права разглашать информацию о других пациентах»

- У нас есть понятие о врачебной тайне, поэтому пока мы ничего конкретного сказать не можем. Пока, по моей информации, далеко не все в истории с мальчиком подтверждается. Расследование продолжается и, скорее всего, оно будет длиться еще долго. У больницы нет доступа к медсестре, которую обвиняют, потому что ей запрещено с нами общаться. И мы не знаем ее версии. Сама я ничего подобного в отделении никогда не видела за все годы работы. Я надеюсь, что это неправда, но мы постараемся все выяснить, - рассказала «КП Санкт-Петербург» главный врач детской инфекционной больницы №3 Галина Тюленева. - Мальчик чувствует себя абсолютно нормально, как и положено. Совершенно адекватный ребенок. Что касается девочки, то чужие мамы не имеют права разглашать кому-либо информацию о других пациентах. Информацию по поводу состояния ребенка мы можем давать только родителям или другим законным представителям ребенка.

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