Размножается естественным путем: Показываем, как устроено производство вакцины «Спутник V»

Сколько доз производят в Петербурге, не раскрывается - коммерческая тайна. Но известно, что за двенадцать часов с конвейера сходит 45 000 флаконов с вакциной на пять доз каждый. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На производстве вакцины в компании BIOCAD всюду белизна и стерильность. За прозрачными стеклами в огромных залах громоздятся аппараты и установки футуристического вида, за которыми следят сотрудники, затянутые в герметичные костюмы. Во время каждого перерыва (а без перерывов никуда - вакцина «зреет» непрерывно, поэтому наблюдать за ней нужно круглые сутки) старые костюмы снимаются и отправляются на утилизацию, а вместо них специалисты облачаются в новые.

Металлические бочки вокруг - биореакторы, в которых зреет вакцина. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Строго говоря, то, что у нас тут происходит, не совсем правильно называть «производством», - рассказывает руководитель участка жидких лекарственных форм 2.1 компании BIOCAD Юрий Юрченко. - Дело в том, что вся вакцина - все миллионы доз расчетной мощности - получается всего из полутора миллиграммов «сырья», которое присылают нам из НИЦЭМИ имени Гамалеи в Москве.

«Сырье» поступает в крошечной виале - герметичном флаконе наподобие таких, в которые раньше разливали зеленку. Если говорить научным языком, каждая виала содержит культуру - или суспензию – клеток, прозрачную жидкость, охлажденную жидким азотом до сверхнизких температур. Если менее научным, но более понятным - своего рода «закваску», а уже из этой «закваски» в конечном счете и «вызревает» вакцина.

В зале с биореакторами - абсолютная стерильность. Любой посторонний микроб, попав в закваску с вакциной, может ее попросту загубить. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Сначала клетки «проращивают» в небольших колбах, потом, когда их накопится достаточное количество, пересаживают - специалисты называют это «пересев» - в биореакторы, металлические чаны, где содержится питательная среда, и постоянно поддерживаются нужные параметры давления, температуры и влажности, - рассказывает Юрий Юрченко. - Внутри каждого биореактора - одноразовые системы наподобие пакетов, они потом просто снимаются и утилизируются, а чаны можно сразу использовать снова. В биореакторах клетки размножаются естественным путем, по мере размножения их становится больше и больше, и в конце концов мы получаем концентрат вакцины, который уже можно отправлять дальше.

Сотрудники дежурят в зале с биореакторами сутками. Созревание вакцины - непрерывный процесс. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Зреет» вакцина долго - на то, чтобы в биореакторах накопился достаточный объем препарата, уходит 30-35 дней. Ускорить этот процесс, увы, невозможно - остается только наблюдать и контролировать. К слову, несмотря на то, что исходная культура клеток содержит вирусный белок, заразиться от нее невозможно. Все меры предосторожности - одноразовые костюмы, строгий режим изоляции в помещениях и прочее - необходимы не людям, а самой вакцине. Иначе никак - любой посторонний микробы, попав в вакцинный «суп», способен начисто загубить весь производственный процесс.

Большинство процессов на производствах вакцины автоматизированы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дозрев, вакцина отправляется на розлив и упаковку.

- За каждым этапом у нас следят роботы, - рассказывает Юрий Юрченко. - Буквально каждую секунду за каждым флаконом наблюдают от двух до восьми видеокамер. Они фиксируют уровень вакцины во флаконе, то, насколько плотно притерта пробка, есть ли в препарате какие-то посторонние включения и так далее. Брак, конечно, случается, но его не больше десятой доли процента, и весь он, как правило, связан с повреждениями самих флаконов - где-то может появиться скол, трещинка, где-то пробка оказывается недостаточно плотно сидящей. Такие флаконы робот сразу отсеивает и отправляет на утилизацию.

Да что там флаконы - даже наличие инструкции в каждой коробочке контролирует специальная умная система. Для этого у нее «на борту» есть высокоточные весы. Она определяет отклонение от нормы (коробочка с инструкцией весит на полграмма больше, чем без нее) и выбрасывает упаковки, не прошедшие проверку, прочь с конвейера.

За всеми этапами производства следят роботы, но все же нет ничего лучше человеческого глаза. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Впрочем, роботы - роботами, но человеческий глаз все равно ничто не заменит. Поэтому на всех этапах за вакциной внимательно следят сотрудники. Всего над созданием «Спутника V» в компании трудится около 400 человек. Работа идет беспрерывно, и днем и ночью.

Наконец, когда все этапы пройдены, готовая вакцина отправляется обратно в Москву, в НИЦЭМ имени Гамалеи.

- После этого НИЦЭМИ передает ее в Министерство здравоохранения, а оттуда ее уже рассылают по всей России, - объясняет Юрий Юрченко. - Мы даже сами не знаем, куда именно. Можем лишь сказать, что в Петербурге ничего не остается - то есть, нет такого, чтобы какая-то партия из общего объема производилась специально для Петербурга.

Всего на производстве вакцины в Санкт-Петербурге работает около 400 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вот так все и происходит: полтора миллиграмма на «входе» - миллионы доз спасительной вакцины на «выходе». Конечно, само производство намного сложнее и тоньше, чем мы описали - но изложить все нюансы в одной статье, увы, невозможно.

«Кстати, - спросит внимательный читатель. - А на каком этапе в вакцину добавляют чипы, разработанные Биллом Гейтсом?». Скажем вам честно - мы осмотрели все производство (насколько, конечно, позволяли правила безопасности), но ничего подобного не увидели. Так что, скорее всего, это все-таки миф.

Брак на производстве составляет десятые доли процента. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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«Спутник V» в Санкт-Петербурге начали делать относительно недавно - c декабря 2020 года. Можно сказать, что с нашим городом стране сильно повезло - дело в том, что к тому моменту здесь уже была готовая производственная линия. Только использовалась она для изготовления препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Довольно быстро удалось выяснить, что имеющееся производство подходит и для «Спутника V» - после чего его в срочном порядке «перепрофилировали».

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