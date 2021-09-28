Вооруженный ружьем мужчина открыл стрельбу по людям в поселке Вологодской области

В поселке Вологодской области мужчина открыл огонь по людям. Фото: предоставлено "КП"

В Вологодской области мужчина с ружьем открыл стрельбу по людям. Все произошло в поселке Вохтога, который располагается в Грязовецком районе. Официальной информации о количестве пострадавших и их состоянии пока нет. Однако «КП-Петербург» подтвердили факт происшествия в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии. Злоумышленника готовятся задержать.

- По заявке от МВД региона специальный отряд быстрого реагирования и отряд мобильный особого назначения Росгвардии выдвинулись в поселок Вохтога Вологодской области для задержания мужчины с оружием, открывшегося стрельбу, - коротко сообщили «Комсомолке».

По информации источника "КП", мужчина застрелил 40-летнюю женщину и ранил своего сына. Фото: предоставлено "КП"

По информации источника «КП», подозреваемому мужчине 54 года. Он убил 40-летнюю женщину, косившую траву у себя на даче. Но этим владелец ружья не ограничился.

- После этого мужчина отправился домой и ранил своего 26-летнего сына. Сейчас скрылся, его ищут. На месте ОМОН и Росгвардия, - отметил источник.

«КП» проследит за развитием событий.