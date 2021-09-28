Немецкий щит «Надежда» арендуют для для прокладки новых тоннелей в метро в Петербурге

«Метрострой Северной столицы» планирует взять в аренду оборудование для строительства новых станций метро в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Дальнейшая судьба петербургского метрополитена решится в ближайшее время. Уже 12 акционерное общество «Метрострой Северной столицы» (МССС) должно приступить к работам в подземке. Ctйчас компания активно набирает сотрудников - преимущественно из числа работников старого «Метростроя», который, напомним, находится в состоянии банкротства. Но если людей нанять на работу относительно просто, то как быть с техникой, которая все еще принадлежит предшественникам? Поводом поднять такой вопрос стало предстоящие возвращение проходческого щита «Надежда», который на протяжении двух лет арендовали московские метростроители. Однако работа в столице подошла к концу и теперь оборудование нужно везти назад.

- После возвращения щита в Петербург мы планируем взять оборудование в аренду. Тех ресурсов, которые есть у нас сейчас, хватит, чтобы продолжить работу на двух линиях: Красносельско-Калининской (коричневая) и Лахтинско-Правобережной (оранжевая), однако, чтобы в будущем заключать новые контракты на проектирование и строительство участков, нам потребуется новое оборудование, которое мы будем арендовать или покупать, в частности щит «Надежда». Также понадобиться расширить штат, чтобы работать на других линиях, - рассказали о своих намерениях в «МССС».

Щит «Надежда» успел поработать в Москве. Фото: информационный центр правительства Москвы

Где конкретно будет работать проходческий щит «Надежда», компания пока не сообщает. Ведь пока никаких контрактов МССС с властями не подписывал. Однако здесь можно попробовать догадаться самим. Из всех перспективных участков такая махина, диаметром 10,3 метра может работать на верхнем участке Невско-Василеостровской (зеленая) линии, то есть - продолжить строить метро на север от «Беговой». «Надежда» рассчитана на прокладку двухпутных тоннелей, тогда как на Красносельско-Калининской и Лахтинско-Правобережной ветках они однопутные - там используются щиты вдвое меньшего диаметра.

Казалось бы, что тут сложного. Нужно решить вопрос с транспортировкой и вернуть махину домой. Но все оказалось не так просто, ведь собственники проходческого щита - банкроты. Так что распоряжаться своим имуществом они не могут.

- Мы находимся в состоянии банкротства, поэтому на вопросы, как и когда будут перевозить щит, может ответить конкурсный управляющий, но только после получения официального письма. Но при решении дальнейшей судьбы нашего имущества, вероятно, будут учитываться интересны главного кредитора - МССС, - объяснили в пресс-службе старого «Метростроя».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Заведующий кафедрой «Тоннели и метрополитены» Петербургского государственного университета путей сообщения Александр ЛЕДЯЕВ: «Этот щит считался ноу-хау»

- «Надежда» в первую очередь отличается своим диаметром. Тогда, как остальные щиты имеют 5,6 или 6 метра, «Надежда» почти вдвое больше. Щит изготовлен в Германии, и в свое время его воспринимали как ноу-хау, но при этом двухпутные участки уже строили в Москве на первых линиях. Они дешевле, но тогда их сочли небезопасными, поэтому от такой технологии решили отказаться. Перед тем как уехать в столицу, щит «Надежда» успел поработать у нас на строительстве станций, открывшихся в 2018-2019 годах.