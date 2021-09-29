Два вице-губернатора, почетный строитель и врач: Кто стал новыми депутатами Законодательного собрания Санкт-Петербурга

Кто стал новыми депутатами Законодательного собрания Санкт-Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ближайшие пять лет в Мариинском дворце будут заседать шесть фракций. Партия большинства после выборов-2021 в Петербурге хоть и устояла, но уступила оппозиции: единороссы получили 29 мандатов. Это на 7 мест меньше, чем в прошлом созыве. Впрочем, «Единая Россия» по-прежнему удерживает абсолютное большинство.

Фракция КПРФ приросла вдвое - с 3 до 7 депутатов. Таким образом, коммунисты вернулись к уровню, который держали многие годы - вплоть до 2016-го.

«Справедливая Россия» не вернула позиций, утраченных на заре работы в ЗакСе (тогда, в 2007 году, справедливороссы занимали 13 кресел в парламенте). Впрочем, в этот раз партия получила чуть больше мандатов - не 3, а 5. Политолог Александр Конфисахор связывает угасший интерес электората к партии с тем, что она не смогла найти свою нишу.

ЛДПР продолжила держаться на прежнем уровне - 3 депутата. Постоянством похвастало и «Яблоко». Фракция, как и в прошлом созыве, включила 2 человека. Новичок в Мариинском - партия «Новые люди».

В сумме в число депутатов вошли 50 человек, причем половина из них уже знакома петербуржцам по предыдущему созыву.

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ

Александр БЕЛЬСКИЙ, «Единая Россия», 46 лет

До выборов - вице-губернатор Петербурга, курировал вопросы молодежной политики, печати, местного самоуправления, взаимодействия с религиозными организациями. Выпускник университета имени Бонч-Бруевича по специальностям «экономика и управление на предприятиях» и «менеджмент». Свой путь начал на Ленинградском судостроительном заводе, затем работал в коммерческой сфере. В 2014 году возглавил муниципальный совет Сестрорецка. В 2019-м стал председателем Комитета территориального развития Петербурга.

Антон СОЛОВЬЕВ, «Единая Россия», 38 лет

Директор Центра физкультуры, спорта и здоровья Фрунзенского района.Окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы, а также университет имени Лесгафта, специальность «физическая культура и спорт». Учредитель регионального штаба ОНФ. Член штаба «Бессмертного полка» в Петербурге. Председатель совета директоров центров физкультуры, спорта и здоровья в Петербурге.

Александр РЖАНЕНКОВ, «Единая Россия», 64 года

До выборов - председатель Комитета по соцполитике Петербурга. Родился в Смоленской области, учился в Ленинградском кораблестроительном институте на инженера-механика, позднее - в СанктПетербургском институте государственного и муниципального управления на политолога. На госслужбе в Смольном с 1994 года. Награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени. Болеет за «Зенит».

Николай БОНДАРЕНКО, «Единая Россия», 63 года

До выборов - вице-губернатор Петербурга, курировавший вопросы городского хозяйства, жилищной политики, ЖКХ, благоустройства. Выпускник Ленинградского инженерно-строительного института. Работал в ГУЖА Московского и Курортного районов. В 2003 году стал трудиться в администрации Курортного района, а в 2012-м был назначен главой Пушкинского района.

Андрей РЯБОКОНЬ, «Единая Россия», 40 лет

Глава регионального исполкома ОНФ в Петербурге. Коренной ленинградец. Выпускник Санкт-Петербургской юридической академии, факультета психологии СПбГУ (политический психолог) и университета физкультуры и спорта имени Лесгафта (по специальности «физическая культура»). Мастер спорта по плаванию. Работал советником губернатора и сотрудником в аппарате детского омбудсмена Петербурга. Служил в МВД.

Алексей ДАЛМАТОВ, «Единая Россия», 54 года

Почетный строитель России. Ленинградец, выпускник Ленинградского высшего военного инженерного строительного училища по специальности «строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Трудовой путь начал с должности прораба на стройке военных объектов. В 90-х преподавал, а также получил два высших образования в области экономики в СПбГУ и Санкт-Петербургском государственном техническом университете. В прошлом - первым зам главы Комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга. Член президиума Российской гильдии управляющих и девелоперов.

Вячеслав БОРОДЕНЧИК, КПРФ, 57 лет

Родился на Алтае в семье преподавателей, но последние 26 лет живет в Коломягах. Выпускник Ленинградского санитарно-гигиенического медицинского института. Работал в отделах иммунологии Центральной научно-исследовательской лаборатории больницы Мечникова и НИИ уха, горла, носа и речи. Трудился в общественной организации по защите прав потребителей. Член Союза советских офицеров. С 2009 года - мундеп в Коломягах. Руководит региональным отделением Всероссийского созидательного движения «Русский Лад».

Александр НОВИКОВ, «Справедливая Россия», 56 лет

Гендиректор компании в сфере энергетического машиностроения. Родился в Донецке. Окончил Суворовское училище и Ленинградское высшее зенитно-ракетное командное училище по специальностям «командная тактика» и «инженер по эксплуатации радиотехнических средств». После службы поступил в Ленинградский институт методов и техники управления. Соучредитель фонда научных исследований «XXI век», издает научно-популярные и научные журналы.

Андрей АЛЕСКЕРОВ, «Справедливая Россия», 46 лет

В 90-х работал мастером цеха «Водоканала» и инженером-механиком. Окончил Макаровку по специальности «электрооборудование и автоматика судов» и Санкт-Петербургский университет кино и телевидения по специальности «государственное и муниципальное управление». Глава администрации МО «Южно-Приморский», а с 2006 года и всего муниципального образования.

Ольга ГЕРАСИНА, «Новые люди», 48 лет

Ленинградка, выпускница юрфака СПбГУ и Российской академии народного хозяйства и госслужбы. С 2000 года трудилась судьей уставного суда. Действительный государственный советник Санкт-Петербурга 2-го класса.

Дмитрий ПАНОВ, «Новые люди», 39 лет

Глава Санкт-Петербургского регионального отделения общественного объединения предпринимателей «Деловая Россия». Выпускник Петербургского университета путей сообщения. С 2002 года работает в сфере недвижимости и девелопмента. Член Совета по стратегическому планированию и проектам при губернаторе Петербурга и Российской гильдии управляющих и девелоперов. В прошлом руководил предвыборным штабом кандидата в президенты Бориса Титова и был уполномоченным представителем кандидата в губернаторы Петербурга Александра Беглова.

Александр ШИШЛОВ, «Яблоко», 66 лет

Бывший уполномоченный по правам человека - занимал этот пост с 2012 года. Коренной ленинградец, выпускник математико-механического и юридического факультетов ЛГУ (СПбГУ). Член Союза ученых Санкт-Петербурга, кандидат физико-математических наук. До 90-х работал инженером, научным сотрудником и заведующим лабораторией в НИИ. Затем был избран депутатом Ленинградского городского совета. Депутат Госдумы второго и третьего созывов.

Андрей МАЛКОВ, ЛДПР, 35 лет

До избрания депутатом возглавлял аппарат Общественной палаты Санкт-Петербурга. Ранее руководил общественной ассоциацией «Санкт-Петербургский круглый стол молодежных и детских объединений».

Марина МАКАРОВА (ЛЫБАНЕВА), беспартийная, 44 года

Первый самовыдвиженец, прошедший в состав парламента Петербурга за всю его историю. Дочь экс-председателя ЗакСа Петербурга, а ныне депутата Госдумы Вячеслава Макарова. До избрания работала в Смольном первым замом главы администрации Петроградского района, где контролировала отделы соцзащиты, образования, здравоохранения, культуры и спорта. В 2009-2014 годах была мундепом в МО «Чкаловское», выдвигалась от партии «Единая Россия». Накануне избрания сменила фамилию на девичью.

ВОПРОС - РЕБРОМ:

Чего ждать от нового ЗакСа?

Александр КОНФИСАХОР, политолог:

- Противостояние между исполнительной и законодательной властью, которое наблюдалось последние годы, прекращается: новый состав парламента как раз тот, что нужен Смольному. Разным ветвям власти не придется искать компромисс, и это настораживает. С одной стороны, позитивные и разумные решения поддержат единогласно. С другой же - все выступят за и в случае с неоднозначными дискуссионными инициативами.

НА ЗАМЕТКУ

ДЕПУТАТСКИЙ ГОРОСКОП

Сошлись ли звезды в новом составе парламента Северной столицы? Узнали у астролога с 35-летним стажем, ректора Русской астрологической школы Михаила Бородачева.

- По знаку зодиака большинство депутатов седьмого созыва - Овны, Львы и Девы. Это очень хорошее сочетание, - рассуждает астролог. - Овны - реформаторы,всегда впереди. Львы - люди, способные организовывать вокруг себя команду и консолидировать общие усилия. Девы - аналитики, оптимизаторы и контроллеры, мимо которых не пройдет ни один сомнительный законопроект.

Именно такой звездный состав превалирует в большинстве крупнейших фракций ЗакСа. На общем фоне выделяется ЛДПР, где сразу двое из трех членов фракции - представители воздушных знаков зодиака.

- Воздушные знаки способны действовать конъюнктурно: появился запрос в обществе - они тут же его подхватывают, обсуждают, - отмечает астролог. - Близнецы хорошо ориентируются в информационных и бизнес-потоках, это знак перемен. С другой стороны, они не всегда надежны, могут менять свой курс на ходу. А вот Весы - сторонники дипломатии, осторожности и спокойствия.

В партии «Новые люди» подобрался разнообразный коллектив: Овен, Водолей и Рыбы.

- Рыбы - знак эмоциональный, увлекающийся, непрактичный. Пример - Михаил Горбачев. Это сложный знак для политиков. Рыбам больше подходит стезя священников, - рассуждает эксперт. - Водолеи - революционеры, Октябрьская революция прошла как раз под этим знаком. Петербург находится под знаком Водолея (Москва, кстати, под знаком Девы). Под Водолеем и вся Россия. Этому знаку присущи гениальность, однобокость и непрактичность.

КСТАТИ

Из 50 депутатов лишь 10 - женщины. В прошлом и позапрошлом созывах ЗакСа дам было больше (12 и 13 соответственно). Меньше женщин в составе парламента Петербурга было аж десять лет назад, в четвертом созыве.

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Самый возрастной и самый молодой депутат - от КПРФ

Старейший депутат нового созыва - Борис Зверев, в апреле ему исполнилось 74 года. По традиции он откроет и проведет первое заседание ЗакСа, пока не будет выбран председатель. Зверев прошел в парламент от КПРФ. Последнее место работы - на должности председателя ТСЖ № 932 (сейчас ликвидировано) панельной девятиэтажки на Малой Балканской улице.

Самый молодой депутат - Дмитрий Дмитриев - тоже от КПРФ. Накануне единого дня голосования ему исполнилось 35 лет. Парламентарий родился в Риге, а образование получил в СПбГУСЭ. До недавних пор занимался бизнесом.