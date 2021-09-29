Десять школ Петербурга попали в топ-100 лучших школ страны. Список

Десять Петербургских школ оказались в топ-100 лучших школ России. Фото: Олег ЗОЛОТО

Десять петербургских школ отличились в рейтинге лучших школ России. Аналитики агентства RAEX составили топ-100 учебных заведений, выпускники которых наиболее успешно поступают в лучшие вузы страны. В списке самых конкурентоспособных оказались школы из 27 регионов. Больше всего в рейтинге московских учебных заведений – 35. На втором месте по количеству – 11 школ Московской области. А на третьем – десять школ Северной столицы.

Знаменитый петербургский Президентский физико-математический лицей №239 попал в первую десятку, оказавшись на седьмом месте списка. Еще девять наших школ – это Санкт-Петербургский губернаторский физико-математический лицей № 30 (14 место), Лицей «Физико-техническая школа» имени Ж.И. Алферова (16 место), Естественно-научный лицей Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (30 место), «Физико-математический лицей» №366 (37 место), Аничков лицей Дворца творчества юных (48 место), Лицей № 533 «Образовательный комплекс «Малая Охта» (52 место), Гимназия №116 (87 место) и Санкт-Петербургская классическая гимназия №610 (93 место).

Действительно, выпускники этих школ ежегодно не только получают высочайшие баллы на ЕГЭ, но и прославляют Петербург на предметных олимпиадах, в том числе, международного уровня. Среди них, например, один из победителей Азиатской олимпиады по физике 2021 года – выпускник Физико-технической школы имени Амир Ахундзянов. Кстати, «Комсомольская правда» наградила молодого человека в рамках ежегодной премии «Медиаперсона года». В номинации «Амбассадоры Петербурга» наши читатели отдали за него больше всего голосов.

К слову, после многих соревнований петербургским школьникам «автоматически» открываются двери в любой вуз страны. Однако и стобалльных результатов на ЕГЭ в городе стабильно много каждый год. В этом году 500 выпускников петербургских школ получили высший балл по предмету. Среди них, конечно, и выпускники попавших в рейтинг учебных заведений. Между тем по итогам приемной кампании средний балл поступивших в петербургские вузы в 2021 году составил 83,56. А в некоторых учебных заведениях он и вовсе достиг 90. Высокая конкуренция!

КСТАТИ

Чтобы составить рейтинг школ России, аналитики исследовали информацию о 220 тысячах выпускников 20 тысяч школ. Данные о приемных кампаниях 2019 и 2020 годов предоставили 50 ведущих вузов страны.