В Петербурге выбрали лучших электроэнергетиков страны

Торжественная церемония подведения итогов соревнований. Фото: пресс-служба ПАО «Россети Ленэнерго».

Всю минувшую неделю в Учебном комплексе «Россети Ленэнерго» в Гатчинском районе электроэнергетики ПАО «Россети» со всей России состязались за звание лучших в обслуживании устройств автоматического управления сетями. Соревнования профмастерства объединили специалистов группы компаний из 21 региона страны.

Финальный этап Межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала релейной защиты и автоматики (РЗА) и Автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) стал одним из самых массовых состязаний электроэнергетиков в России за последние пару лет. Честь принять соревнования среди сотрудников ГК «Россети» выпала филиалу компании - «Россети Ленэнерго» - старейшей электросетевой организации России, отметившей в этом году свое 135-летие. Торжественное открытие состоялось 21 сентября на территории учебного комплекса предприятия.

Команда «Россети Ленэнерго» проводит работы на модели высокоавтоматизированной подстанции III типа архитектуры.Фото: пресс-служба ПАО «Россети Ленэнерго».

За семь дней состязаний участники из 21 дочерней компании ПАО «Россети» и филиалов «Россети ФСК ЕЭС» прошли восемь этапов испытаний. Энергетики показали, как они могут быстро устранять неисправности и обслуживать АСУТП и РЗА и продемонстрировали опыт взаимодействия бригад при восстановлении работоспособности автоматизированных систем в электросетях.

А после состоялась торжественная церемония чествования лучших. Награды победителям соревнований вручил первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети» Андрей Майоров.

Торжественная церемония подведения итогов соревнований. Фото: пресс-служба ПАО «Россети Ленэнерго».

В общем зачете лучшей стала команда «Россети Тюмень». Серебряная награда состязаний досталась команде филиала «ФСК ЕЭС» - «МЭС Сибири», а бронзовая – специалистам «МЭС Востока».

В индивидуальных номинациях первое место среди специалистов РЗА занял Вячеслав Панин (команда «Россети Тюмень»), второе - Михаил Митрофанов («Россети Волга»), третье - Артем Певзнер («Россети Ленэнерго). Лучшими специалистами АСУТП признаны: Герман Никитин из команды «Россети Тюмень» - занял первое место, Александр Куренев из «МЭС Востока» - занял второе место и Евгений Иванов из «МЭС Сибири» - стал бронзовым призером.

Специальный приз от Ассоциации «ЭРА России» и Всероссийского электропрофсоюза за самую сплочённую команду вручён «Россети Ленэнерго».

«Россети Ленэнерго» получили специальную награду от Ассоциации «Эра России». Фото: пресс-служба ПАО «Россети Ленэнерго».

- Без специалистов РЗА и АСУТП невозможна работа распределительных компаний. Именно в этих кадрах – ключ к автоматизации технологических процессов в электроэнергетике. Уверен, для всех участников соревнований это возможность не только проверить свои силы, но и обогатиться новыми знаниями, освоить лучшие производственные практики, чтобы в будущем применить их в своей работе, – сказал и.о. генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин.