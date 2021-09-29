Экс-тренер «Зенита» Алексей Стрепетов дал прогноз на игру Лиги чемпионов с «Мальме»

Дзюба набрал форму и должен помочь "Зениту" в Лиге чемпионов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сегодня в 19:45 на поле «Газпром-Арены» выйдут петербургский «Зенит» шведский «Мальме». Они встретятся в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Обоим клубам, проигравшим в первом туре, необходима победа. Прогноз на матч дал бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Александрович Стрепетов.

- Сегодня «Зенит» должен одержать первую победу, которая дала бы шансы бороться за выход в плей-офф. Эта задача не снята. Мое мнение - эта игра решающая, чтобы мы увидели нашу команду в весенней стадии еврокубков. Мы будем ждать хорошую и яркую игру: всем нужна победа и «Зениту» и «Мальме», - рассказал эксперт в разговоре с «КП-Петербург».

Конечно, и другой результат не поставит крест на перспективах «Зенита», но, учитывая соперников по группе в виде английского «Челси» и итальянского «Ювентуса», терять очки в матчах «Мальме» ни в коем случае нельзя. Позднее это может аукнуться при подсчете баланса личных встреч.

А помочь победить шведский клуб должны набравший форму Артем Дзюба и капитан сине-бело-голубых Деян Ловрен, который вылечился после травмы и готов играть.

- Конечно, вызывает опасения линия обороны. Но то, что сыграет Ловрен - большое усиление. Я верю в Дзюбу, я верю в Азмуна, я верю в наших бразильцев. Мы видим, что Артем набирает хорошие кондиции, надеюсь, сегодня он будет выглядеть блестяще и на его забитые мячи. Будем болеть! - отметил Алексей Александрович.

Напомним, что в первом туре «Зенит» уступил «Челси» со счетом 0:1, а «Ювентус» разгромил «Мальме» - 3:0.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Зенит» обыграл «Мальме» в юношеской Лиге чемпионов

Молодые петербуржцы вырвали победу на последней минуте основного времени (подробности)