Взяли «Новую высоту»: Как знания сделали завод под Гатчиной в два раза продуктивней

Оптимизировать усилия уже решились 39 предприятий региона. Фото: Администрация Ленинградской области

На территории Ленинградской области работает 2000 малых, средних и крупных предприятий. Но далеко не каждое из них может похвастать успешными показателями. Поэтому правительство региона решило помочь бизнесу, причем не деньгами, а знаниями.

Сейчас Федеральный центр компетенций (ФЦК) реализуют в Ленобласти национальный проект «Производительность труда». Трудно поверить, но показатели предприятий повышают практически без вложений. Как это возможно? В теории все выглядит просто. Эксперт приезжает на производство, наблюдает за работой и решает, как можно увеличить мощности с помощью имеющихся ресурсов. После этого специалист обсуждает свои идеи с руководством и сотрудниками и выслушивает встречные предложения. А потом приступают к реализации. Как правило, на все уходит несколько месяцев.

Участниками нацпроекта уже стали 39 предприятий региона, причем 15 из них уже успешно завершили сотрудничество с экспертами.

ПЯТИЛЕТКУ - ЗА ДВА С ПОЛОВИНОЙ ГОДА

Успешный пример реализации нацпроекта «Производительность труда» - завод «Новая высота», расположенный неподалеку от Гатчины. Это предприятие специализируется на выпуске стремянок, лестниц, строительных лесов, помостов и аналогичной продукции. Всего там выпускают около 400 наименований.

- Если раньше за час завод делал одну стремянку, то сейчас - две. По сути, все оборудование было перемещено, налажена обратная связь между мастерами и руководством. Мы помогаем не деньгами, а компетенцией, - рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов. - Цель национального проекта - усовершенствовать один процесс и на его пример показать руководству, как может работать все предприятие. Например, на этом заводе - это цех, где производят стремянки.

Завод «Новая высота» стал участником проекта в феврале 2021 года. С тех пор предприятию удалось практически вдвое повысить скорость производства. Кстати, именно продажа стремянок обеспечивает предприятию 35 процентов всего дохода.

БОЛЬШЕ ЭКСПОРТА, МЕНЬШЕ ИМПОРТА

Работа в цеху кипит. Станки не замолкают ни на минуту. Пока один мастер забирает заготовку, другой уже собирает готовую лестницу, которая тут же отправляется на покраску. На все про все есть полчаса - и стремянку можно везти в магазин. Но генеральный директор завода Егор Ручкин на шум внимания не обращает.

- Нам очень понравился проект. Это клубок знаний, четкое распределение ресурсов. Федеральный центр компетенций собрал профессионалов со всей страны, с которыми работать очень приятно. Благородя нашему взаимодействию, решения принимаются намного быстрее и эффективнее. Мы с удовольствием продолжили бы сотрудничество с центром, но на одну компанию приходится только один проект. Так что дальше мы продолжаем самостоятельно обучать профессионал по этой системе, - поделился Егор Ручкин.

Так, на предприятии официально трудятся не только граждане России, но и трудовые мигранты. Адаптироваться иностранным рабочим помогает специальный менеджер, за счет чего также повышается производительность.

Кстати, продукция завода представлена не только в России. Лестницами и стремянками, которые производят у нас, в Гатчине, пользуются практически во всех странах бывшего СССР, а также в Польше, Болгарии и Великобритании. В планах у завода не только дальше развивать экспорт продукции, но и полностью отказаться от закупок китайских деталей.

СПРАВКА «КП»

До 2024 года участниками национального проекта станут 100 предприятий региона и 1300 специалистов из Ленинградской области. Первыми участниками проекта в 2020 году стали «Респираторный комплекс», «Рэмос-Альфа», «Готэк Северо-Запад», Выборгский судостроительный завод, кондитерское объединение «Любимый край», птицефабрики «Роскар» и «Синявинская», мясоперерабатывающий завод «Русско-Высоцкое».

Сегодня проект реализуется на тепличном комплексе по выращиванию овощей «Круглый год» в Бокситогорском районе, на цветочном комплексе «Новая Голландия» в Волховском районе, на приозерском племзаводе «Красноозерное», на химическом предприятии «Аттика» в Тосненском районе, у производителя санитарно-гигиенической продукции «Торус» в Гатчинском районе, на заводе «Петербургцемент» в Сланцах. Недавно в проект вошел железнодорожный оператор порта в Усть-Лугу «ПУЛ транс», а в августе завершили активную стадию проекта на мясоперерабатывающем комбинате «Тосненский».

До 2024 года участниками национального проекта станут 100 предприятий региона. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС ДНЯ

А что бы вы изменили на своей работе?

Игорь ГОРСКИЙ, президент Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области:

- Я бы изменил юридический статус нашей профессии. У нас до сих пор нет закона о риелторах. По сути, сейчас вход в профессию - это 200 рублей, стоимость распечатанных визиток. А ведь от качества работы риелтора зависит дальнейшая судьба человека! Все объединения и гильдии существуют лишь на добровольных началах. Поэтому мы с коллегами сами подготовили законопроект, который хотим предложить новому созыву Госдумы.

Юрий СВЕТЛИЧНЫЙ, общественный деятель, Мурино:

- Год назад я переехал в Ленинградскую область из другого региона. Первое, на что обратил внимание, - что, в отличие от Дальнего Востока, в Мурино нет мест, где люди могут собираться по интересам. Поэтому нам, общественникам, не всегда есть, где провести собрание и пообщаться с горожанами. Может быть, тогда люди перестали бы жить по принципу «дом-работа-магазин», а приходили бы к нам, чтобы вместе обсуждать проблемы района.

Гульчехра БАТУРАЛИЕВА, педагог коррекционной школы, Всеволожск:

- Я сама преподаю керамику ученикам с ограниченными возможностями здоровья. Но предприятия потом не хотят трудоустраивать выпускников с нарушениями слуха и зрения. Хотелось бы как-то наладить взаимодействие, чтобы инвалиды были обеспечены работой. А еще, честно говоря, я хотела бы, чтобы преподавателей освободили от бумажной работы. Тогда бы они смогли уделять куда больше времени воспитанникам.

Евгения СТЕПШИНА, фермер, агроном:

- Все нововведения и задуманные инициативы я уже успела реализовать. Результат - это мой урожай, которым я очень довольна. Успешными нововведениями стало внедрение пермакультурного метода и постоянные грядки, что положительным образом отразилось на урожае. Так что единственное, что мне хотелось бы поменять, - погоду.

Марина БАЛУЕВА, председатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель»:

- Я бы хотела, чтобы во всех школах соблюдался закон «Об образовании». Ведь далеко не везде учителю дают возможность самому выбрать программу, хотя педагоги имеют на это законное право.